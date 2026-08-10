Theo thống kê về lượng khán giả trung bình tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 , Việt Nam là đội tuyển tạo sức hút lớn nhất giải đấu.

Các trận đấu có sự góp mặt của tuyển Việt Nam thu hút trung bình 25.599 khán giả/trận, đứng đầu toàn giải. Sức nóng từ các cầu thủ thứ 12 giúp SVĐ Quốc gia Mỹ Đình thường xuyên ngập tràn sắc đỏ, trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của ASEAN Cup 2026.

Việt Nam dẫn đầu về lượng khán giả đến sân cỗ vũ đội nhà - Ảnh: Asean Football

Dù chỉ đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 63,7% sức chứa sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn dẫn đầu về số lượng cổ động viên thực tế nhờ sức chứa lớn cùng sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ dành cho đội tuyển quốc gia.

Xếp thứ hai là Indonesia với trung bình 24.875 khán giả/trận. Đội bóng xứ vạn đảo không dẫn đầu về số lượng người xem nhưng lại xếp nhất về tỷ lệ lấp đầy sân vận động. Các trận đấu tại sân Pakansari đạt tỷ lệ kín chỗ lên tới 83%, cao nhất giải.

Bên cạnh Việt Nam và Indonesia, các đội tuyển khác nhận được sự cổ vũ khá khiêm tốn của khán giả tại sân. Campuchia đứng thứ ba với trung bình 17.169 khán giả/trận, tiếp theo là Thái Lan (14.532) và Malaysia (11.389).

Các đội bóng còn như Philippines, Singapore, Lào và Timor Leste có lượng khán giả đến sân thấp nhất, trong đó Timor Leste chỉ đạt trung bình 192 người/trận. Điều này cũng dễ hiểu bởi Timor Leste mượn SVĐ Chonburi (Thái Lan) làm sân nhà.



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