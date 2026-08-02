"Chúng tôi trải qua khoảng 20 tiếng di chuyển để trở về Jakarta sau trận làm khách ở vòng trước. Dù vậy, toàn đội cảm thấy rất hào hứng cho trận đấu tiếp theo tại giải đấu. Đây là cơ hội để bóng đá Indonesia cùng nhau phát triển và tích lũy thêm những điểm số quan trọng.

Các CĐV, cầu thủ và ban huấn luyện có thể tự hào về những gì toàn đội đã làm được cho đến lúc này, với 8 bàn thắng, 1 bàn thua và 6 điểm trong tay. Tuy nhiên, trận đấu ngày mai là một thử thách thực sự lớn. Chúng tôi được thi đấu với những đội bóng mạnh nhất trong những thời điểm then chốt.

Trận đấu này là cơ hội lớn để đội giành lợi thế tại bảng đấu, trong khi tuyển Việt Nam cần một trận hòa hoặc thắng để tiếp tục hành trình. Trận đấu này hứa hẹn mang lại nhiều điều thú vị cho CĐV và các cầu thủ", HLV John Herdman của Indonesia phát biểu trước trận gặp tuyển Việt Nam.

HLV John Herdman rất tin tưởng vào chiến thắng của đội nhà.

"Mỗi trận đấu đều mang đến những trải nghiệm khác biệt. Trận đầu tiên diễn ra trên sân nhà với sự kỳ vọng rất lớn, trong khi trận thứ hai trên sân khách lại cực kỳ khó khăn khi không có CĐV. Đó đều là những bài học quan trọng giúp toàn đội trưởng thành hơn qua từng lượt trận.

Tuyển Indonesia chỉ cần tập trung vào việc thể hiện đúng bản sắc của mình trên sân nhà. Đó là điều toàn đội có thể kiểm soát được. Chúng tôi không thể kiểm soát những gì đối thủ sẽ làm", thuyền trưởng Indonesia nói thêm.

Đánh giá về đối thủ, HLV John Herdman cho biết: "Tuyển Việt Nam là một đội bóng rất mạnh. HLV của họ là người giàu kinh nghiệm, từng vô địch nhiều giải đấu nên hiểu rất rõ tinh thần và cách phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ. Họ là một tập thể tổ chức tốt, thi đấu cống hiến vì quốc gia.

Tuyển Việt Nam bắt đầu chuẩn bị từ ngày 22/6 và thi đấu 7 trận bất bại, trong khi chúng tôi mới chỉ ở trận thứ ba và đang trong quá trình hoàn thiện. Có thể tuyển Việt Nam đang nhỉnh hơn ở thời điểm hiện tại, nhưng điều đó không thể làm lý do bào chữa cho điều gì ở cho trận đấu ngày mai".

Trận tuyển Việt Nam vs Indonesia lăn bóng vào lúc 20h30 ngày 3/8 trên SVĐ Pakansari (Bogor, Indonesia).

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn