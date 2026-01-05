"Đây là một giải đấu quan trọng với chúng tôi. Đó là lý do U23 Jordan có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng bước vào giải với động lực cao nhất để có thể tiến xa", HLV Omar Najhi tự tin nói.

Trước khi tranh tài tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Jordan gây bất ngờ khi hoà U23 Nhật Bản 1-1 và hoà U23 Uzbekistan 0-0 ở hai trận giao hữu. HLV Omar Najhi khẳng định mục tiêu của U23 Jordan là đánh bại U23 Việt Nam và tiến sâu vào giải.

HLV Omar Najhi đánh giá cao U23 Việt Nam.

Đánh giá về đối thủ trong trận ra quân, chiến lược gia người Morocco cho biết: "Chúng tôi theo dõi các trận U23 Việt Nam thi đấu trong những năm qua, và nhận định đây là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Họ cũng có sự tiến bộ rõ nét trong các giải gần đây, từ vòng loại U23 châu Á đến SEA Games vừa rồi.

Lối chơi của họ được vận hành tốt với phong cách bóng đá hiện đại, đề cao sự hiệu quả. U23 Việt Nam rất biết cách tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Ông Kim Sang Sik đang làm rất tốt công việc ở các đội tuyển Việt Nam".

U23 Jordan bất ngờ cầm hoà U23 Nhật Bản.

"Tôi ấn tượng với cầu thủ số 7 (Đình Bắc) và số 11 (Khuất Văn Khang). Cả hai thuộc mẫu cầu thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật và khó đoán. Tôi tin họ sẽ gây ra nhiều rắc rối cho hàng phòng ngự của chúng tôi", HLV Omar Najhi chốt lại.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Jordan lăn bóng vào lúc 18h30 ngày 6/1 trên SVĐ King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (Saudi Arabia).