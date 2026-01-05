"U23 Việt Nam có buổi họp phân tích đối thủ trong trận mở màn VCK U23 châu Á 2026. U23 Jordan là đội bóng có tính tập thể cao, thiên về sức mạnh, thể hình cũng rất tốt. Hàng công Jordan cũng rất tốc độ. Tôi đánh giá cầu thủ mang áo số 10 của họ là Odeh Al-Fakhouri rất nhanh và khéo", tiền vệ Xuân Bắc cho biết.

Al-Fakhouri là một trong những cầu thủ tài năng của Jordan. Anh chính là cầu thủ ghi bàn giúp U23 cầm hoà Nhật Bản 1-1 trong trận giao hữu vài ngày trước. Tại vòng loại, chân sút 20 tuổi cùng các đồng đội ghi 19 bàn sau 3 trận. Al-Fakhouri cũng được triệu tập lên ĐTQG, vì vậy hàng thủ U23 Việt Nam phải hết sức cảnh giác với cầu thủ này.

U23 Jodan là đối thủ đáng gờm của U23 Việt Nam

Chiều 4/1 (giờ địa phương), U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Saudi Arabia. Xuân Bắc và các đồng đội nỗ lực tập luyện, khắc phục những hạn chế để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải châu Á.

"HLV Kim Sang Sik nhắc nhở chúng tôi phải nỗ lực, chơi hơn khả năng để có kết quả tốt. Các cầu thủ trên hàng tiền vệ phải hoạt động nhiều hơn, bên cạnh nhiệm vụ tấn công phải gây áp lực lên đối thủ, hỗ trợ phòng ngự", Xuân Bắc nói.

"Cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện và thi đấu cùng nhau một thời gian dài nên rất gắn bó, hiểu ý, trên sân cũng đảm bảo sự kết nối, tính thông tin".

Xuân Bắc cùng các đồng đội nỗ lực tập luyện. Ảnh: VFF

Vấn đề được nhiều người quan tâm nhất lúc này là tình trạng chấn thương của Thanh Nhàn và Vĩ Hào. Hiện tại, Thanh Nhàn đã có thể trở lại tập luyện, nhưng nhiều khả năng anh phải nghỉ trận gặp U23 Jordan.

Trong khi đó, các bác sĩ đang theo dõi kỹ sức khoẻ của Vĩ Hào. Ở buổi tập gần nhất, tiền đạo CLB Becamex TP.HCM bị đau khi đang khởi động. Anh tập tễnh rời sân khiến HLV Kim Sang Sik cùng các cầu thủ U23 Việt Nam rất lo lắng.