Âu lo

Trong hệ thống của HLV Kim Sang Sik, Đình Bắc không chỉ là một lựa chọn chiến thuật, mà còn là quân bài quan trọng bậc nhất của U23 Việt Nam. Cầu thủ người xứ Nghệ sở hữu khả năng tạo đột biến, tinh thần thi đấu máu lửa và bản lĩnh đã được kiểm chứng qua nhiều giải đấu trong năm 2025.

Chính vì thế, việc Đình Bắc bất ngờ phải rời sân khá sớm trong trận giao hữu duy nhất của U23 Việt Nam (thua U23 Syria) trước thềm VCK U23 châu Á, tạo ra nỗi lo.

Đình Bắc là nhân tố quan trọng nhất của HLV Kim Sang Sik ở VCK U23 châu Á 2026

Lý do chính xác khiến Đình Bắc bị thay ra sớm được giữ kín, nhưng việc đội phó U23 Việt Nam không thể chơi trọn vẹn trận đấu rõ ràng chẳng phải tín hiệu tích cực.

Trong bối cảnh chỉ còn rất ít thời gian trước khi bước vào VCK U23 châu Á, bất kỳ dấu hỏi nào liên quan đến thể trạng của cầu thủ quan trọng nhất bên phía U23 Việt Nam cũng đều khiến người hâm mộ lo lắng.

Thực tế, nếu Đình Bắc gặp vấn đề về sức khỏe cũng không phải điều quá bất ngờ. Suốt một năm qua, cầu thủ người xứ Nghệ nằm trong nhóm cầu thủ “cày ải” nhiều nhất bóng đá Việt Nam.

Từ V-League, Cúp C1 Đông Nam Á, Champions League Two ở cấp CLB, cho tới các đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia và U23, lịch thi đấu dày đặc gần như không cho Đình Bắc nhiều khoảng nghỉ đúng nghĩa. Với một cầu thủ trẻ, cường độ ấy vừa giúp tích lũy kinh nghiệm, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro quá tải, đặc biệt khi bước vào sân chơi khắc nghiệt như U23 châu Á.

Cần cẩn trọng

Nếu chỉ là vấn đề thể lực thông thường, nỗi lo với HLV Kim Sang Sik có thể được giải tỏa phần nào. Cầu thủ trẻ hồi phục nhanh, và chỉ cần điều chỉnh khối lượng vận động hợp lý, Đình Bắc hoàn toàn có thể đạt trạng thái tốt nhất khi giải đấu khởi tranh. Nhưng nếu đó là thương, dù chỉ ở mức độ nhẹ, cũng đủ khiến vị thuyền trưởng đau đầu.

Điều này dễ hiểu, bởi trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik gần như chắc chắn không có, hoặc chỉ có sự phục vụ rất hạn chế của Thanh Nhàn. Mọi phương án tấn công hiệu quả đều xoay quanh Đình Bắc, cho nên khi cầu thủ người xứ nghệ gặp vấn đề, sức mạnh U23 Việt Nam lập tức suy giảm đáng kể sức mạnh.

Nên bắt buộc HLV Kim Sang Sik cần tính toán thận trọng đối với học trò cưng, trong trường hợp thể trạng không ổn

Vì thế, sự cẩn trọng lúc này là điều bắt buộc. HLV Kim Sang Sik không chỉ cần theo dõi sát sao tình trạng thể lực của Đình Bắc, mà còn phải tính toán phương án sử dụng hợp lý.

Thậm chí HLV Kim Sang Sik cần có phương án dự phòng sớm, trong trường hợp học trò cưng bất ổn nhằm chủ động cho giải đấu được dự báo khó nhất đối với chiến lược gia người Hàn Quốc kể từ khi đến Việt Nam.