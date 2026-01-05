Theo thông tin từ BHL U23 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào không kịp bình phục chấn thương cổ chân. Anh sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục điều trị, chính thức lỡ hẹn với VCK U23 châu Á 2026.

Trước đó Vĩ Hào bị đau sau một pha va chạm với cầu thủ U23 Syria ở trận giao hữu ngày 30/12/2025. Ở buổi tập tối 4/1, anh tiếp tục bị đau và phải dừng tập luyện. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ đánh giá chấn thương của tiền đạo sinh năm 2003 không nhẹ, và đã thông báo với HLV Kim Sang Sik để chốt lại nhân sự U23 Việt Nam trước trận ra quân gặp U23 Jordan.

Vĩ Hào chấn thương, chia tay U23 Việt Nam.

Theo thông tin mới nhất, sau khi Vĩ Hào rời đội, cầu thủ thay thế là tiền đạo trẻ Lê Phát. Trước đó, trong danh sách 23 cầu thủ được AFC công bố, Lê Phát không có tên.

Bùi Vĩ Hào chấn thương lỡ hẹn với VCK U23 châu Á 2026 là một tổn thất lớn với U23 Việt Nam. Chân sút CLB Becamex TP.HCM từng nhiều năm khoác áo U23 và ĐTQG, sở hữu tốc độ, kỹ thuật cũng như khả năng săn bàn.

Với trường hợp của Thanh Nhàn, hiện tại cầu thủ này tập luyện trở lại nhưng nhiều khả năng chưa thể thi đấu trận mở màn VCK U23 châu Á 2026. Dù gặp khó khăn về vấn đề lực lượng nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik rất quyết tâm giành chiến thắng trận đầu, hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng.