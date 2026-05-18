Jose Mourinho được cho là đã xác định Rodri như mục tiêu chuyển nhượng số 1 khi ông trở lại dẫn dắt Real Madrid, theo hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Theo Cadena SER, chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn xây dựng đội bóng mới quanh tiền vệ đang khoác áo Man City.

Mourinho muốn kéo Rodri về sân Bernabeu. Ảnh: SLB

“Người đặc biệt” xem Rodri là mẫu cầu thủ lý tưởng để nâng cấp tuyến giữa Real Madrid.

Mourinho tin rằng đội bóng Hoàng gia cần một tiền vệ có khả năng kiểm soát nhịp độ, giữ cân bằng chiến thuật và tạo ra sự ổn định trong các trận đấu lớn.

Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, tư duy chiến thuật cùng bản lĩnh của Rodri được cho là rất phù hợp với định hướng mà Mourinho muốn xây dựng tại sân Bernabeu.

Tiền vệ người Tây Ban Nha hiện vẫn là nhân tố không thể thay thế trong hệ thống của Man City.

Sau nhiều mùa giải thành công dưới thời Pep Guardiola, Rodri đã trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới.

Anh từng giành Quả bóng vàng 2024 và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các danh hiệu lớn của đội bóng Anh.

Tương lai của Rodri đang thu hút sự chú ý khi quá trình gia hạn hợp đồng với Man City chưa có bước tiến rõ ràng.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Real Madrid đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng vào cuộc nếu xuất hiện cơ hội đàm phán.

Rodri vừa giành danh hiệu thứ 13 với Man City. Ảnh: MCFC

Mức phí khoảng 60 triệu euro được nhắc đến như con số có thể khiến thương vụ trở nên khả thi hơn.

Man City không có ý định bán ngôi sao của mình. Tuy vậy, đội chủ sân Etihad sẽ chấp thuận mong muốn của Rodri, sau tất cả những gì anh đã cống hiến.

Vài tháng trước, Rodri từng nói về khả năng khoác áo Real Madrid một khi rời Man City, cũng như nhắc đến sự vĩ đại của “Los Blancos”.

“Trong bóng đá, bạn không bao giờ nên nói ‘không bao giờ’. Việc tôi từng khoác áo Atletico không ngăn cản tôi thi đấu cho Real Madrid. Bạn không thể từ chối những CLB tốt nhất thế giới”, Rodri nói trên Onda Cero cách nay một tháng rưỡi.

Với cuộc cách mạng trên băng ghế kỹ thuật mang tên Mourinho, cũng kế hoạch chuyển nhượng của Florentino Perez trước bầu cử, cánh cửa để Rodri gia nhập Bernabeu đang rộng mở.