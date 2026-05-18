Bom tấn chuẩn bị nổ. Không phải bất kỳ cầu thủ danh tiếng nào, mà là Jose Mourinho đạt thỏa thuận trở lại dẫn dắt Real Madrid.

Theo nguồn tin mới nhất từ chuyên gia Fabrizio Romano, mọi điều khoản cơ bản giữa hai bên đã được thống nhất bằng miệng và chỉ còn chờ hoàn tất các văn bản chính thức trước khi công bố.

Bản hợp đồng dự kiến có thời hạn 2 năm. Mourinho sẽ tới Madrid ngay sau trận đấu giữa Real Madrid và Bilbao để hoàn tất những thủ tục cuối cùng.

Sự trở lại của “Người đặc biệt” được xem là bước đi mang tính biểu tượng của Real Madrid trong kế hoạch mở ra chu kỳ mới sau một mùa giải nhiều biến động.

Đây sẽ là lần thứ hai Mourinho dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu. Trong giai đoạn đầu từ năm 2010 đến 2013, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng giúp Real Madrid giành La Liga với kỷ lục 100 điểm dưới thời thống trị của Pep Guardiola và Barcelona.

Ông cũng nổi tiếng với việc xây dựng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và cá tính đặc biệt trong phòng thay đồ, tạo nền tảng cho 4 danh hiệu Champions League trong 5 năm sau đó.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Mourinho muốn nhanh chóng tái cấu trúc đội hình, đặc biệt ở tuyến giữa. Một số mục tiêu lớn đã được nhắc tới, trong đó có Rodri của Man City.

Sự trở lại của Mourinho hứa hẹn sẽ biến Real Madrid thành tâm điểm của bóng đá châu Âu mùa tới.

Sau 13 năm xa Bernabeu, Mourinho đang chuẩn bị cho chương mới đầy áp lực nhưng cũng cực kỳ đáng chờ đợi trong sự nghiệp huấn luyện của mình.