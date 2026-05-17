Tờ MB cho hay, đích thân ‘ông trùm’ sẽ đứng ra giải quyết vấn đề Mbappe, sau phản ứng mang tính gây rối của ngôi sao người Pháp vì phải ngồi dự bị ở trận Real Madrid 2-0 Oviedo, vòng 36 La Liga.

Mbappe nhận thêm chỉ trích sau khi công khai tuyên chiến với HLV Arbeloa. Ảnh: Fabrizio Romano

Trước truyền thông, Mbappe công khai tuyên chiến HLV trưởng Arbeloa, khi nói rằng: “Ông ấy đã bảo tôi là tiền đạo thứ 4 của Real Madrid, sau Vinicius, Gonzalo và Mastantuono”. Nhà cầm quân 44 tuổi đã phủ nhận điều này, cũng như cho biết, việc để Mbappe dự bị do anh mới trở lại sau chấn thương.

Thực tế, Mbappe khiến Real Madrid khó chịu, và người hâm mộ của họ cũng tức giận, bởi giữa lúc đội bóng đang gặp khó, cần sát cánh cùng nhau thì họ lại thấy anh trên các mặt báo, tung tăng đi chơi với bạn gái ở Pháp và Italia, trong giai đoạn cần nghỉ ngơi, hồi phục để trở lại sớm nhất.

Mbappe cho người ta cảm giác anh chẳng ‘liên quan’ và thờ ơ trước mọi việc ở Real Madrid, bao gồm cả siêu kinh điển với Barca mà anh vắng mặt.

Theo nguồn trên, Chủ tịch Florentino Perez rất không hài lòng với thái độ của Mbappe và cho rằng, anh phải chấp nhận quyết định của Arbeloa, thay vì có những tuyên bố làm tăng thêm sự căng thẳng nội tình Real Madrid. Đó là lý do, ‘bố già’ này sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Mbappe để nhắc lại cho đội trưởng tuyển Pháp rõ một số vấn đề.

Không ai nghi ngờ tài năng của Mbappe, người mà Chủ tịch Perez tốn 7 năm theo đuổi mới có được. Nhưng, ông cũng nhắc lại cho Mbappe nhớ: không ai ở Bernabeu lớn hơn chiếc huy hiệu Real Madrid.

Chủ tịch Perez sẽ nói chuyện trực tiếp với Mbappe và yêu cầu những thay đổi từ tiền đạo này. Ảnh: Transfer News Live

Và điều ông cần ở Mbappe là tận tâm hơn, tham gia tích cực hơn nữa để làm tăng hiệu quả hoạt động nhóm, cho thấy khả năng lãnh đạo vì cái chung, để tài năng cá nhân hóa lợi ích cao cho tập thể.

Lúc này lãnh đạo Real Madrid bắt đầu cảm thấy hoài nghi, lo Mbappe sẽ không bao giờ hòa nhập vào hệ thống chung của đội, sau 2 mùa trắng danh hiệu khi có anh trong đội hình.

Chủ tịch Perez được cho cũng sẽ hỏi rõ Mbappe, liệu bản thân có sẵn lòng thực hiện những điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với Real Madrid. Ông sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào thiếu tôn trọng hay cử chỉ có thể gây rối trong phòng thay đồ Bernabeu.

Nếu ‘ông trùm’ này thấy Mbappe không có ý định thay đổi thái độ, nhún cái tôi xuống, ông sẽ hành động, thậm chí phải dùng đến biện pháp gắt nhất: bán anh đi!