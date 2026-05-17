Benfica kết thúc mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-1 trên sân Estoril. Mặc dù vậy, kết quả không đủ để đại diện thủ đô Lisbon giành vé Champions League mùa sau.

Điều đáng chú ý, dù kết thúc mùa giải ở giải VĐQG Bồ Đào Nha với thành tích bất bại – 23 trận thắng, 11 hòa – Benfica vẫn không có suất Champions League. Có lẽ họ cũng mất Jose Mourinho.

Mourinho trong trận cuối cùng của mùa giải với Benfica. Ảnh: A.B

Ngay sau trận đấu, tất cả hướng về tương lai của Mourinho – mục tiêu hàng đầu của Real Madrid, đồng thời cũng được Benfica đưa ra đề nghị gia hạn.

“Hiện tại, điều duy nhất tôi có chắc chắn trong tay là lời đề nghị từ Benfica… mà tôi còn chưa xem, nhưng Jorge Mendes nói với tôi rằng nó rất tốt”, ông phát biểu đầy ẩn ý.

Mourinho tự tin: “Đúng là tôi chưa nói chuyện với Florentino hay bất kỳ ai trong bộ máy của Real Madrid. Tất cả những điều đó đều là sự thật.

Nhưng tôi không ngốc… và giữa CLB với Jorge có những cuộc tiếp xúc. Tôi nghĩ chúng sẽ trở thành những cuộc liên hệ trực tiếp với tôi trong tuần tới”.

“Trong tuần đó, tôi sẽ quyết định tương lai của mình”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Sau đó, Mourinho cần thêm thời gian để đưa ra quyết định: “Hiện tại tôi đang trong một ‘giai đoạn quyết định’, cứ bình tĩnh đã. Tôi vẫn là HLV Benfica. Thứ Hai tôi sẽ đến trung tâm huấn luyện và sau đó, chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”.

Benfica bất bại nhưng không có vé Champions League. Ảnh: A.B

Khi được hỏi liệu có thể nói “không” với Real Madrid hay không, Mourinho đưa ra suy ngẫm: “Còn tùy vào lời đề nghị, tùy họ kỳ vọng điều gì ở tôi.

Chúng ta không nói về nhiều hay ít tiền, mà là họ chờ đợi gì ở tôi, liệu tôi có đủ khả năng đáp ứng những gì họ đề xuất hay không, hồ sơ công việc mà họ đưa ra là thế nào.

Tôi muốn có thời gian để phân tích, suy nghĩ và tự đưa ra quyết định cho bản thân.

Benfica là Benfica, và những gì tôi cảm nhận về Benfica giờ không thể che giấu nữa. Tôi đã dành cả sự nghiệp để che giấu điều đó, nhưng bây giờ thì không thể nữa.

Nhưng đây là sự nghiệp của tôi… hãy xem điều gì sẽ xảy ra”.