Sevilla bước vào cuộc tiếp đón Real Madrid với quyết tâm lớn khi vẫn cần điểm để chắc chắn trụ hạng. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, pressing quyết liệt và tạo ra nhiều sức ép trong những phút đầu.

Oso là điểm sáng bên hành lang cánh khi liên tục dâng cao hỗ trợ tấn công. Chính hậu vệ này có cú dứt điểm nguy hiểm buộc Thibaut Courtois phải trổ tài cứu thua.

Real Madrid tiếp tục gỡ gạc thể diện - Ảnh: RMCF

Tuy nhiên, Real Madrid nhanh chóng cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn. Phút 15, Kylian Mbappe khống chế bóng bằng ngực sau quả tạt bên cánh, rồi chuyền thuận lợi để Vinicius Junior dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng này giúp Real Madrid dễ dàng đưa trận đấu vào thế trận quen thuộc.

Sang hiệp hai, Sevilla dồn lên tìm bàn gỡ. Akor Adams có cơ hội rất rõ ràng trong vòng cấm nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc. Real Madrid cũng đáp trả bằng những pha phản công sắc bén, trong đó Franco Mastantuono từng đưa bóng đi trúng cột dọc. Mbappe sau đó đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Dù thua trận và bị chặn đứng chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, Sevilla vẫn hoàn thành mục tiêu trụ hạng nhờ khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Trong khi đó, Real Madrid tiếp tục giữ vị thế á quân La Liga.

Ghi bàn

Real Madrid: Vinicius 15'

Đội hình thi đấu

Sevilla: Vlachodimos, Carmona, Castrin, Salas, Suazo, Vargas, Sow, Gudelj, Oso, Adams, Maupay

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rudiger, Huijsen, Garcia, Diaz, Pitarch, Tchouameni, Bellingham, Mbappe, Vinicius