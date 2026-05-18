Sevilla bước vào cuộc tiếp đón Real Madrid với quyết tâm lớn khi vẫn cần điểm để chắc chắn trụ hạng. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, pressing quyết liệt và tạo ra nhiều sức ép trong những phút đầu.

Oso là điểm sáng bên hành lang cánh khi liên tục dâng cao hỗ trợ tấn công. Chính hậu vệ này có cú dứt điểm nguy hiểm buộc Thibaut Courtois phải trổ tài cứu thua.

real madrid.jpg
Real Madrid tiếp tục gỡ gạc thể diện - Ảnh: RMCF

Tuy nhiên, Real Madrid nhanh chóng cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn. Phút 15, Kylian Mbappe khống chế bóng bằng ngực sau quả tạt bên cánh, rồi chuyền thuận lợi để Vinicius Junior dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng này giúp Real Madrid dễ dàng đưa trận đấu vào thế trận quen thuộc.

Sang hiệp hai, Sevilla dồn lên tìm bàn gỡ. Akor Adams có cơ hội rất rõ ràng trong vòng cấm nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc. Real Madrid cũng đáp trả bằng những pha phản công sắc bén, trong đó Franco Mastantuono từng đưa bóng đi trúng cột dọc. Mbappe sau đó đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Dù thua trận và bị chặn đứng chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, Sevilla vẫn hoàn thành mục tiêu trụ hạng nhờ khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Trong khi đó, Real Madrid tiếp tục giữ vị thế á quân La Liga.

Ghi bàn

Real Madrid: Vinicius 15'

Đội hình thi đấu

Sevilla: Vlachodimos, Carmona, Castrin, Salas, Suazo, Vargas, Sow, Gudelj, Oso, Adams, Maupay

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rudiger, Huijsen, Garcia, Diaz, Pitarch, Tchouameni, Bellingham, Mbappe, Vinicius

Bảng xếp hạng La Liga 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Barcelona 37 31 1 5 61 94
2 Real Madrid 37 26 5 6 40 83
3 Villarreal 37 21 6 10 22 69
4 Atletico Madrid 37 21 6 10 22 69
5 Real Betis 37 14 15 8 10 57
6 Celta Vigo 37 13 12 12 4 51
7 Getafe 37 14 6 17 -7 48
8 Rayo Vallecano 37 11 14 12 -4 47
9 Valencia 37 12 10 15 -11 46
10 Real Sociedad 37 11 12 14 -2 45
11 Espanyol 37 12 9 16 -12 45
12 Athletic Club 37 13 6 18 -13 45
13 Sevilla 37 12 7 18 -13 43
14 Alaves 37 11 10 16 -11 43
15 Levante 37 11 9 17 -13 42
16 Osasuna 37 11 9 17 -5 42
17 Elche 37 10 12 15 -8 42
18 Girona 37 9 13 15 -16 40
19 Mallorca 37 10 9 18 -13 39
20 Oviedo 37 6 11 20 -31 29

  • Xuống hạng