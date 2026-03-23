Kỳ vọng

Sự xuất hiện của tân binh nhập tịch Hoàng Hên mang đến một luồng sinh khí mới cho tuyển Việt Nam, ít nhất là trên phương diện kỳ vọng, đặc biệt sau những trận đấu gần chưa quá mãn nhãn của đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Trước đó, tuyển Việt Nam vẫn giành được những kết quả khả quan, nhưng lối chơi chưa thực sự làm người hâm mộ hài lòng. Ngay cả khi đối đầu các đội bóng bị đánh giá thấp hơn, cách vận hành vẫn thiếu sự trơn tru và đột biến cần thiết.

Sự xuất hiện của Hoàng Hên mang đến nhiều hy vọng

Ban đầu, nhiều ý kiến cho rằng sự vắng mặt của Xuân Son là nguyên nhân chính. Tuy nhiên, khi cầu thủ nhập tịch này trở lại trong trận gặp Lào tại Vientiane, mọi thứ cũng không cải thiện đáng kể.

Chính vì thế, Hoàng Hên được xem là một “mảnh ghép” đáng kỳ vọng. Sự ăn ý sẵn có giữa anh và Xuân Son có thể giúp hàng công trở nên linh hoạt hơn.

Bên cạnh đó, việc những cái tên như Văn Hậu hay Đình Trọng trở lại cũng mang ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong việc gia cố hàng thủ vốn chưa tạo được sự yên tâm tuyệt đối.

Sự thật không dễ dàng

Dù có thêm những nhân tố mới và sự trở lại đáng chú ý, thực tế lại đặt ra cho tuyển Việt Nam không ít thách thức. Một trong những vấn đề lớn nhất nằm ở quỹ thời gian chuẩn bị quá hạn chế.

Chỉ ba ngày trước trận gặp Bangladesh, HLV Kim Sang Sik mới có đầy đủ lực lượng. Nhóm cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội vừa hoàn thành trận đấu bù tại V-League, trong khi trước đó nhiều tuyển thủ khác còn bận thi đấu ở Cúp Quốc gia.

HLV Kim Sang Sik vẫn còn nhiều việc phải làm

Điều này khiến chiến lược gia người Hàn Quốc có quá ít thời gian để lắp ghép đội hình, thử nghiệm chiến thuật hay xây dựng sự gắn kết cần thiết

Vì thế, việc kỳ vọng tuyển Việt Nam ngay lập tức “lột xác” là điều không thực tế. Ngay cả khi Hoàng Hên hay Xuân Son có thể tạo ra những điểm nhấn cá nhân thì để biến điều đó thành một hệ thống thi đấu hiệu quả chắc chắn vẫn cần thêm thời gian.

Vậy nên, thay vì kỳ vọng một sự làm mới ngay lập tức, có lẽ điều người hâm mộ có thể trông đợi là tinh thần chiến đấu và những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, nhất là là kết quả chiến thắng trước khi tuyển Việt Nam khác biệt hơn trong tương lai.