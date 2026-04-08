Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Australia tại bảng B futsal Đông Nam Á 2026 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, dù chỉ mang tính chất xác định ngôi đầu.

Ngay từ đầu trận, Indonesia chủ động dâng cao đội hình, tạo sức ép liên tục và sớm có bàn mở tỷ số nhờ pha đệm bóng cận thành chính xác của Putra sau tình huống kiến tạo từ Kareth.

ĐT futsal Indonesia thắng kịch tính Australia - Ảnh: TFI

Không chấp nhận bị dẫn trước, Australia gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ ở cuối hiệp một. Harb tỏa sáng với cú sút phạt ngoài vòng cấm cực kỳ hiểm hóc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, thế trận đôi công tiếp tục được duy trì. Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối khi Australia bất ngờ vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ Garnham tận dụng sai lầm của Wibowo. Tuy nhiên, Indonesia nhanh chóng đáp trả. Chỉ ít giây sau, Putra hoàn tất cú đúp với pha xử lý gọn gàng, gỡ hòa 2-2.

Cao trào của trận đấu đến khi thời gian chỉ còn chưa đầy một phút. Sanjaya xuất hiện đúng lúc để dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 cho Indonesia.

Chiến thắng kịch tính này giúp Indonesia vươn lên chiếm ngôi đầu bảng B, đồng thời khẳng định bản lĩnh và sức mạnh của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đối thủ của đội bóng xứ Vạn đảo ở bán kết là đội nhì bảng A, ĐT Việt Nam hoặc chủ nhà Thái Lan.