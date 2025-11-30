Sáng 30/11, HLV Kim Sang Sik chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam tham SEA Games 33 tại Thái Lan. Quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ qua các giai đoạn tập trung, tập huấn trong năm 2025.

Theo đó, 5 cầu thủ lỡ hẹn với SEA Games 33 gồm: hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Vĩ Hào bất ngờ bị loại khỏi danh sách U22 Việt Nam.

Đây là quyết định gây bất ngờ của HLV Kim Sang Sik bởi Vĩ Hào là một trong những tiền đạo nhiều kinh nghiệm nhất ở U22 Việt Nam, trong khi cầu thủ Việt kiều Thành Trung được kỳ vọng thay Văn Trường, còn Quang Kiệt được xem là trung vệ tiềm năng, có chiều cao "khủng" 1m95.

Theo đánh giá của HLV Kim Sang Sik, những cầu thủ trên đều nỗ lực trong tập luyện, tuy nhiên BHL buộc phải đưa ra lựa chọn tối ưu nhằm đảm bảo sự cân bằng đội hình và phù hợp với yêu cầu chiến thuật tại SEA Games 33.

U22 Việt Nam quyết giành HCV SEA Games. Ảnh: VFF

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Theo lịch thi đấu vừa được điều chỉnh, thầy trò HLV Kim Sang Sik đá trận mở màn gặp U22 Lào vào ngày 3/12, trước khi đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11/12, trên SVĐ Rajamangala (Bangkok).

U22 Việt Nam di chuyển từ TP.HCM sang Bangkok vào ngày 1/12. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tự tin tranh HCV SEA Games.

Khuất Văn Khang đeo băng thủ quân U22 Việt Nam Trong buổi họp đội trước khi công bố danh sách, HLV Kim Sang Sik trao băng đội trưởng cho Khuất Văn Khang, tiền vệ sinh năm 2003 được đánh giá là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm quốc tế qua các giải đấu lớn như VCK Asian Cup 2023, VCK U23 châu Á 2024 và ASEAN Cup 2024. Văn Khang cũng là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Hỗ trợ cho Khuất Văn Khang là đội phó Nguyễn Đình Bắc.