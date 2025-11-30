Sự lựa chọn khả dĩ nhất

Trước ngày lên đường sang Thái Lan, HLV Kim Sang Sik chính thức công bố những "cánh tay nối dài" của ông trên sân. Sau chấn thương đáng tiếc buộc phải nghỉ dài hạn của Nguyễn Văn Trường, người vốn được trao băng nhạc trưởng trước đây, trọng trách này được chuyển giao sang Khuất Văn Khang và đội phó Nguyễn Đình Bắc

Xét một cách công bằng, đây là những lựa chọn hợp lý và "tròn trịa" nhất vào lúc này. Không ai trong lứa U22 hiện tại sở hữu kinh nghiệm trận mạc dày dặn như Khuất Văn Khang hay Đình Bắc. Cả hai đều đã từng chinh chiến từ các giải trẻ châu lục, SEA Games trước đó và quan trọng nhất là thường xuyên được hít thở bầu không khí ở tuyển Việt Nam.

Khuất Văn Khang được chọn là đội trưởng U22 Việt Nam

Về mặt chuyên môn, bộ đôi này là những ngôi sao sáng nhất, có khả năng tạo đột biến và định đoạt trận đấu. Việc trao băng thủ quân và đội phó cho những người có trình độ chuyên môn cao nhất là nguyên tắc cơ bản để tạo uy tín trong phòng thay đồ. Bởi lẽ họ xứng đáng được tín nhiệm để làm cầu nối chuyên môn giữa BHL và các đồng đội trên sân.

Vẫn thiếu một thủ lĩnh thực thụ

Tuy nhiên, "ban cán sự" và "thủ lĩnh" đôi khi là hai khái niệm không đồng nhất. Nếu xét hai cái tên kể trên ở vai trò cầu nối, chắc chắn Khuất Văn Khang và Đình Bắc sẽ hoàn thành tốt. Nhưng nếu đặt vào vị thế của một điểm tựa tinh thần, có thể xốc vác cả tập thể khi khó khăn, nỗi lo bắt đầu hiện hữu.

Không bàn về chuyên môn, xét trên phương diện tính cách, Văn Khang lẫn Đình Bắc dường như chưa toát lên tố chất của một "thủ lĩnh" thực thụ trên sân cỏ.

Hay Đình Bắc (đội phó) là xứng đáng về mặt chuyên môn, nhưng tinh thần thì phải... chờ

Văn Khang cần mẫn, ngoan hiền và thi đấu đầy nhiệt huyết, nhưng là thiên về mẫu cầu thủ hành động bằng đôi chân hơn là tiếng nói chỉ huy. Đình Bắc lại là mẫu cầu thủ ngẫu hứng, đôi khi tâm lý thi đấu có phần chưa vững vàng trước những áp lực lớn từ khán đài hay đối thủ.

Vai trò thủ lĩnh không chỉ nằm tấm băng đội trưởng hay đọc được chiến thuật, mà còn là khả năng lên tiếng đúng lúc, mạnh mẽ khi cần mạnh mẽ, hay điềm tĩnh đúng thời điểm để các đồng đội vững tin trong thời điểm quan trọng.

Bóng đá Việt Nam từng thành công rực rỡ khi có những thủ lĩnh như Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng hay trước đó là Minh Phương, Tài Em… những người mà chỉ cần nhìn vào, đồng đội sẽ thấy yên tâm.

Với U22 Việt Nam ở SEA Games 33 HLV Kim Sang Sik phải làm việc vất vả hơn nhiều về mặt tâm lý chiến, bởi trên sân thuyền trưởng người Hàn Quốc dường như thiếu một thủ lĩnh đích thực.