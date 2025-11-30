Sau 4 lượt trận tại vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam duy trì thành tích toàn thắng, ghi được 26 bàn thắng và chưa để lọt lưới. Với 12 điểm và hiệu số +26, U17 Việt Nam bằng điểm với U17 Malaysia, nhưng tạm thời dẫn đầu bảng C. Điều này giúp cho thầy trò HLV Cristiano Roland có lợi thế cực lớn trong việc giành vé dự VCK U17 châu Á 2026.

Theo Điều lệ của giải, chỉ có đội nhất bảng ở vòng loại mới có vé dự VCK U17 châu Á 2026. Do đó, U17 Việt Nam chỉ hòa trước U17 Malaysia là có vé đi tiếp. Trong khi đó, U17 Malaysia buộc phải thắng mới có vé.

U17 Việt Nam ghi 26 bàn sau 4 trận. Ảnh: S.N

Dù vậy, mục tiêu của đoàn quân HLV Cristiano Roland là giành chiến thắng trước U17 Malaysia. Chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh: "U17 Việt Nam cần chuẩn bị và nghiên cứu đối thủ thật kỹ. Ban huấn luyện cung cấp đầy đủ thông tin để các cầu thủ hiểu rõ hơn về đối thủ sắp tới. Đây giống như một trận chung kết. Tôi chuẩn bị thật tốt cho các học trò để U17 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng với sự sẵn sàng và kỷ luật cao nhất”.

Theo HLV Cristiano Roland, U17 Malaysia thực hiện rất tốt những tình huống cố định. Đây là vấn đề mà các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam phải lưu tâm. Bên cạnh đó, việc đối thủ buộc phải đẩy cao đội hình quyết đánh bại U17 Việt Nam, sẽ là cơ hội để đội chủ nhà chơi phòng ngự phản công, khai thác sơ hở của đội bạn.

U17 Việt Nam tự tin đánh bại U17 Malaysia. Ảnh: S.N

Nhìn chung, U17 Malaysia là thử thách lớn nhất từ đầu giải, nhưng với những gì thể hiện, U17 Việt Nam hoàn toàn tự tin có thể làm chủ được thế trận, triển khai được lối chơi và đạt được cái đích cuối cùng là giành chiến thắng, qua đó đứng ngôi đầu bảng giành vé vào VCK U17 châu Á 2026.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Malaysia lăn bóng vào lúc 19h ngày 30/11 trên SVĐ PVF (Hưng Yên).

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam: Bá Huấn, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách.

Xem Bảng C Vòng loại U17 châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn