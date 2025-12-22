Sau khi giành HCV SEA Games, U23 Việt Nam chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại vào ngày 23/12 tại Hà Nội. Dự kiến trong hôm nay (22/12), HLV Kim Sang Sik công bố danh sách U23 Việt Nam.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng gọi thêm 2-3 cầu thủ mới nhằm phục vụ cho việc tập luyện. Trước khi chính thức thi đấu tại VCK U23 châu Á, danh sách U23 Việt Nam được chốt lại với 23 cái tên.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: S.N

Tại SEA Games 33, U23 Việt Nam toàn thắng 4 trận, trong đó cuộc đối đầu với chủ nhà Thái Lan ở chung kết để lại nhiều cảm xúc. Tuy nhiên HLV Kim Sang Sik yêu cầu các học trò quên nhanh thành tích vừa đạt được để tập trung cho sân chơi khốc liệt hơn nhiều là VCK U23 châu Á 2026.

"Chúng tôi trở lại tập luyện ngay sau SEA Games. U23 Việt Nam dồn sức, quyết giành kết quả tốt nhất ở sân chơi châu lục", HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia. Theo lịch thi đấu, Đình Bắc và các đồng đội lần lượt chạm trán Jordan (6/1), Kyrgyzstan (9/1) và Saudi Arabia (12/1). Mục tiêu của đoàn quân HLV Kim Sang Sik là vượt qua vòng bảng.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 26/12, có một trận giao hữu với U23 Syria tại đây. Ngày 1/1/2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik di chuyển sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á.