Từ SEA Games...

Sau khi trở về nước và nghỉ ngơi, ngày 23/12, thầy trò U23 Việt Nam hội quân trở lại để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra tại Saudia Arabia.

Cụ thể, U23 Việt Nam tập trung tại Hà Nội rồi sang Qatar tập huấn từ 26/12 và có trận giao hữu với U23 Syria, trước khi di chuyển tới Saudi Arabia đúng ngày đầu năm mới 2026. Sau đó 1 tuần, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có trận ra quân gặp U23 Jordan.

Sau SEA Games 33, U22 Việt Nam hướng đến VCK U23 châu Á 2026

Nhìn lại hành trình SEA Games 33, U23 Việt Nam để lại nhiều dấu ấn khi giành HCV, thể hiện được bản lĩnh, tinh thần không bỏ cuộc. Tuy nhiên, về chuyên môn, HLV Kim Sang Sik khó hài lòng ở mức độ cao nhất.

Tất cả các chiến thắng của đội ở Đại hội thể thao trên đất Thái đều còn đó lấn cấn trong cách chơi, vận hành về chuyên môn, nên để yên tâm hơn tại giải châu lục, bắt buộc chiến lược gia người Hàn Quốc cần phải điều chỉnh khi các đối thủ mạnh hơn nhiều so với SEA Games 33.

... đến U23 châu Á

Với ít thời gian - chỉ khoảng 2 tuần lễ- kể từ khi hội quân tới trận đấu mở màn, rõ ràng là không dễ cho HLV Kim Sang Sik thay đổi được quá nhiều điều, ngoại trừ về nhân sự.

Việc Quốc Việt tiếp tục có một giải đấu mờ nhạt đang đặt ra dấu hỏi, liệu thuyền trưởng người Hàn Quốc có bổ sung chân sút khác nhằm thay đổi diện mạo cho hàng công hay không?

HLV Kim Sang Sik không có nhiều điều chỉnh về mặt lực lượng

Câu trả lời có lẽ là không, bởi HLV Kim Sang Sik vẫn đề cao tính ổn định và thường trung thành với bộ khung đã được kiểm chứng, ít mạo hiểm xáo trộn lực lượng trong giai đoạn ngắn.

Ở một giải đấu khắc nghiệt như U23 châu Á, sự ăn ý và hiểu nhau giữa các cầu thủ đôi khi quan trọng hơn một vài điều chỉnh mang tính thử nghiệm.

Vì thế, nhiều khả năng chiến lược của ông Kim Sang Sik không nằm ở khâu thay người, mà ở việc nâng cấp chính những con người hiện có: cải thiện hiệu quả dứt điểm, gia tăng tính kỷ luật chiến thuật và chuẩn bị tâm lý cho những trận đấu đòi hỏi cường độ cao hơn SEA Games.

Từ đỉnh cao cảm xúc ở Rajamangala đến thử thách ở Saudi Arabia, U23 Việt Nam đang bước vào một hành trình mới, nơi HLV Kim Sang Sik cần chứng minh rằng chiến thắng ở khu vực Đông Nam Á chỉ là bước khởi đầu.