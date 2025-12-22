Người Thái “trong nỗi thất vọng và cả tổn thương sâu sắc” như Siam Sports phản ánh, cay đắng hết thua tuyển Việt Nam đến U22 Việt Nam, đều trên sân nhà Rajamangala, phải thốt lên:

Theo HLV Kim Sang Sik, chính sự tin tưởng lẫn nhau trong đội, từ đó cùng nhau nỗ lực và chiến đấu là bí quyết làm nên chiến thắng cho U22, U23 Việt Nam cũng như ĐT Việt Nam. Ảnh: S.N

“U22 Việt Nam và ĐT Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc, Kim Sang Sik, thực sự rất mạnh. Trong suốt 2025, họ không chỉ phát triển về mặt thể chất mà còn cả về “hệ thống” và “sự tập trung” của mình…”.

Ngoài 2 chiến thắng ở chung kết (AFF Cup và bóng đá nam SEA Games) trước Thái Lan, HLV Kim Sang Sik còn cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á, lập thành tích giành cú ăn 3 trong năm 2025 ấn tượng.

Khi được truyền thông Hàn Quốc hỏi về “phép thuật” làm nên kỳ tích mà đến ngay thầy Park cũng không đạt được, HLV Kim Sang Sik cho biết, thông qua công ty quản lý:

“Không có phép thuật nào cả. Suy cho cùng, bóng đá là do con người tạo nên. HCV SEA Games 33 không phải là thành quả của HLV mà là công sức, nỗ lực của toàn đội. Kết quả cho thấy các cầu thủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào và họ đã tin tưởng, chơi với nhau ăn ý ra sao”, Sports Chosun trích lời nhà cầm quân sinh năm 1976.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có năm 2025 đầy ngọt ngào cùng bóng đá Việt Nam. Ảnh: S.N

Ông chia sẻ thêm: “Điều quan trọng trên băng ghế huấn luyện là phải giữ vững lập trường. Chiến thuật đã được BHL chuẩn bị, nhưng chính các cầu thủ mới là những người thực hiện chúng trên sân.

Yêu cầu của mỗi giải đấu là khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ thay đổi nguyên tắc của mình: tin tưởng và kiên nhẫn chờ các cầu thủ phát huy khả năng.

Tại AFF Cup 2024, chúng tôi cần vượt qua áp lực phải vô địch. Còn ở U23 Đông Nam Á, đội chuẩn bị cho kế hoạch phía trước. SEA Games 33 khác hơn, là giải đấu mà một trận, một quyết định có thể thay đổi mọi thứ”.

Và thách thức cho việc đưa ra những quyết định: “Tôi liên tục trăn trở về lựa chọn nào cần đưa ra trong mỗi thời điểm khó khăn. Rất may là các thành viên BHL cùng cầu thủ cả đội đã luôn ủng hộ tôi trong suốt hành trình”.

HLV Kim Sang Sik cho biết ông cùng học trò sẽ không ngủ quên trên chiến thắng mà đặt ra 'tiêu chuẩn cao hơn' cho hành trình phía trước. Ảnh: S.N

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt ra kế hoạch tiếp theo cùng bóng đá Việt Nam: “Tôi hi vọng chiếc HCV SEA Games 33 không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu. Tôi sẽ tiếp tục thử thách bản thân để cùng các cầu thủ đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn trên đấu trường châu Á”.

Theo Sports Chosun, HLV Kim Sang Sik đang đặt mục tiêu cùng U23 Việt Nam vượt qua thành tích á quân U23 châu Á 2018 – giải đấu làm nên ‘huyền thoại Park Hang Seo’, được người dân Việt Nam yêu mến cuồng nhiệt kể từ đó.

Tại VCK U23 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia vào đầu năm sau, Việt Nam nằm ở bảng A lần lượt gặp U23 Jordan (6/1), U23 Kyrgyzstan (9/1) và Saudi Arabia (12/1).