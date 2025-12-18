U22 Việt Nam tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại U22 Thái Lan 3-2, giành HCV SEA Games 33. HLV Kim Sang Sik hạnh phúc chia sẻ về chiến thắng của đoàn quân áo đỏ: "Một trận đấu vô cùng cảm xúc. Các cầu thủ U22 Việt Nam đã chiến đấu tới những phút cuối cùng, và tôi xin chúc mừng chiến thắng của đội bóng.

Chúng tôi bị dẫn trước tới hai bàn nhưng các cầu thủ thể hiện tinh thần tuyệt vời, không bỏ cuộc, tiếp tục chiến đấu và tạo nên chiến thắng rất xứng đáng, giành HCV SEA Games".

HLV Kim Sang Sik rất "mát tay" với bóng đá Việt Nam.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ, những người có mặt tại đây cũng như ở quê nhà, luôn đồng hành, cổ vũ chúng tôi", HLV Kim Sang Sik hạnh phúc nói.

Tấm HCV SEA Games khép lại một năm đáng nhớ của bóng đá Việt Nam và cá nhân HLV Kim Sang Sik. Hồi đầu năm, ông cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup, và giờ là HCV Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á, chưa kể ngôi vô địch giải U23 Đông Nam A 2025 và tấm vé dự VCK U23 châu Á 2026.

Công lớn thuộc về HLV Kim Sang Sik.

"Tôi rất vui khi giành 2 chiến thắng quan trọng tại đây. Đầu tiên là trận thắng mang về danh hiệu ASEAN Cup hồi đầu năm, và bây giờ là tấm HCV SEA Games.

Các cầu thủ hơi mất tự tin một chút lúc đầu trận, nhưng tôi rất tự hào vì các học trò của mình càng chơi càng hay. Đây là nguồn cảm hứng để chúng tôi hướng đến mục tiêu tiếp theo.

U22 Việt Nam giành HCV SEA Games đầy cảm xúc.

Ngay lúc này, U22 Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục VCK U23 châu Á 2026. Dĩ nhiên chúng tôi cần nghỉ ngơi và sẽ bắt đầu tập luyện trở lại trong ít ngày tới", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

