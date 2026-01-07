Chiều 7/1 (giờ địa phương), U23 Việt Nam trở lại tập luyện sau trận thắng U23 Jordan 2-0 ngày ra quân VCK U23 châu Á 2026. Ở buổi tập này, HLV Kim Sang Sik chia làm 2 nhóm, trong đó nhóm đá chính chỉ vận động nhẹ và thư giãn nhằm hồi phục sức lực, trong khi các cầu thủ ít thi đấu và không ra sân ở trận gặp U23 Jordan tập luyện bình thường.

Một thông tin rất vui với HLV Kim Sang Sik ở buổi tập này là tình trạng sức khỏe của Thanh Nhàn đã tốt hơn nhiều. Theo ghi nhận, chân sút PVF-CAND có thể đi bóng với tốc độ cao, đồng nghĩa với việc anh gần như hồi phục chấn thương.

Thanh Nhàn báo tin vui với HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Ted Trần

Hiện tại các bác sĩ tiếp tục theo dõi thể trạng của Thanh Nhàn để có những tư vấn với HLV Kim Sang Sik. Trong trường hợp có sức khỏe tốt, cầu thủ sinh năm 2003 hoàn toàn có thể thi đấu ở trận U23 Việt Nam đối đầu U23 Kyrgyzstan, lượt thứ 2 bảng A, VCK U23 châu Á 2026, lúc 21h ngày 9/1.

Sự trở lại của Thanh Nhàn giúp HLV Kim Sang Sik có thêm nhiều phương án tấn công. Ở trận gặp U23 Jordan, chiến lược gia người Hàn Quốc gây bất ngờ khi xếp tiền đạo trẻ Lê Phát đá chính và chơi trọn vẹn 90 phút.

U23 Việt Nam có 2 buổi tập trước trận gặp U23 Kyrgyzstan. HLV Kim Sang Sik cho biết, điều quan trọng là các cầu thủ phải nhanh chóng hồi phục sức lực, đồng thời chuẩn bị kỹ về đấu pháp cho trận tiếp theo.

U23 Kyrgyzstan dù không phải là đội mạnh ở châu Á nhưng chỉ thua chủ nhà U23 Saudi Arabia 0-1 trong thế kém người. Điều này cho thấy đối thủ của U23 Việt Nam rất đáng gờm, đặc biệt khi rơi vào tình thế phải thắng để có cơ hội đi tiếp.

