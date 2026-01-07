Theo đó, trọng tài chính là ông Heidari Payam (Iran). Hai trợ lý cũng là Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi, cũng đều đến từ Iran. Trọng tài thứ tư là ông Zaid Thamer Mohammed (Iraq). Trọng tài VAR là Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (Singapore), trợ lý trọng tài VAR là Luk Kin Sun (Hong Kong-Trung Quốc).

Trọng tài Heidari Payam được phong cấp FIFA năm 2015, thường xuyên được AFC giao nhiệm vụ ở các giải đấu lớn. Vị vua áo đen này bắt đầu theo nghiệp cầm còi từ năm 1999, có trận ra mắt giải VĐQG Iran vào ngày 19/8/2014.

Trọng tài Heidari Payam nổi tiếng nghiêm khắc.

Ở mùa giải 2025/26 tính đến thời điểm hiện tại, vị trọng tài người Iran rút 70 thẻ vàng cùng 3 thẻ đỏ, trong đó có 1 thẻ đỏ ở trận Lào thua Malaysia 1-4 tại SEA Games 33.

Trong trận ra quân của U23 Việt Nam, trọng tài chính là ông Choi Hyun Jai người Hàn Quốc. Vị vua sân cỏ này có những quyết định chính xác, đáng chú ý là tình huống xác định bóng chạm tay trong vòng cấm của cầu thủ U23 Jordan ở phút 11 (sau khi xem VAR). Đình Bắc không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho U23 Việt Nam trên chấm 11m.

Chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan mang lại khởi đầu thuận lợi cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, đồng thời tạo thêm niềm tin để thầy trò HLV Kim Sang Sik quyết tạo kỳ tích tại giải châu lục.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam đối đầu với U23 Kyrgyzstan lúc 21h ngày 9/1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn