Tuyển Việt Nam thắng Lào 2-0 với các pha lập công của Xuân Son và Tuấn Hải, nhưng đây là trận đấu rất khó khăn của "Những chiến binh sao vàng".

Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Đây là trận cuối cùng trong năm 2025 của tuyển Việt Nam và chúng tôi giành chiến thắng, thế nên tôi rất vui. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cầu thủ, nhất là lực lượng CĐV đến Lào để cổ vũ.

Chúng tôi khởi đầu khó khăn và không giữ được bóng, điều này phải được cải thiện. Nhưng dù sao 3 điểm là điều quan trọng nhất. Đôi khi chúng tôi không thi đấu tốt nhưng vẫn giành được 3 điểm".

HLV Kim Sang Sik khẳng định 3 điểm là quan trọng nhất. Ảnh: Hải Hoàng

Lý giải về lối chơi bế tắc của tuyển Việt Nam dù thắng đậm 5-0 ở trận lượt đi, HLV Kim Sang Sik nói: "Tôi muốn thử nghiệm một sơ đồ chiến thuật khác. Cụ thể, tôi sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ với ý đồ muốn đội chơi tấn công nhiều hơn. Nhưng màn trình diễn chưa tốt như mong đợi, mọi thứ cần thời gian để cải thiện.

Chúng tôi phân tích tuyển Lào rất kỹ và chuẩn bị tốt. Tuy nhiên, từ việc luyện tập đến thi đấu thực tế là rất khác nhau. Nhưng các cầu thủ của tôi rất kiên nhẫn và tiếp tục tiến lên".

Trong khi đó, tiền đạo Xuân Son chia sẻ cảm xúc sau khi có bàn thắng đánh dấu sự trở lại với tuyển Việt Nam: "Tôi không muốn nói về bản thân mình quá nhiều, điều quan trọng nhất là chiến thắng dành cho tập thể.

Xuân Son cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Hải Hoàng

Nói về bàn thắng ghi được, Xuân Son cho biết: "Trong tình huống penalty, tôi có trao đổi và chúng tôi hỏi Hoàng Đức là có muốn thực hiện không. Nhưng mọi người ưu tiên quyền đá penalty cho tôi, để có thể có được bàn thắng đầu tiên sau gần một năm vắng bóng do chấn thương.

Mọi người hỗ trợ và cổ vũ tôi rất nhiều. Tôi cảm ơn mọi người, cảm ơn các CĐV cổ vũ và đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam".

Highlights Lào 0-2 Việt Nam (nguồn: VTV)