FAM thách thức FIFA

Bóng đá Malaysia đang trôi sâu hơn vào vòng xoáy khủng hoảng sau bê bối làm giả tài liệu cầu thủ nhập tịch.

Thay vì thu hẹp thiệt hại, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dường như chọn cách đối đầu, tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) để “tìm công lý”.

Ông Yusoff Mahadi thách thức FIFA, tuyên bố đưa vụ việc lên CAS. Ảnh: NST

Nhưng qua từng tài liệu được FIFA công bố, câu chuyện cho thấy FAM càng chống chế thì mức độ nghiêm trọng càng tăng, thậm chí đẩy chính họ vào thế bất lợi hơn.

Ngay sau khi FIFA bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên án phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, FAM lập tức tuyên bố “không chấp nhận” và sẽ đưa vụ việc ra CAS.

Lập luận chính của FAM là họ chỉ tuân theo quy trình xác minh tư cách cầu thủ do các cơ quan Malaysia thiết lập; còn những sai sót, theo lý giải của liên đoàn, là vấn đề “hành chính”.

Quyền chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi khẳng định mọi hành động đều nhằm “bảo vệ công bằng” cho bóng đá Malaysia.

Nhưng điều khiến dư luận hoài nghi chính là nội dung xuất hiện trong bản quyết định dài hàng chục trang của FIFA.

Một trong các đoạn gây chú ý nhất là lời khai của một cầu thủ nhập tịch: “Ông ngoại tôi sinh ở Venezuela và bà ngoại ở Tây Ban Nha… ý tôi là Malaysia, xin lỗi”.

Khoảnh khắc lúng túng đó đã được FIFA trích nguyên văn như minh chứng cho sự bất nhất trong giấy tờ gốc, những tài liệu mà FAM dùng để chứng minh cầu thủ có quan hệ huyết thống Malaysia theo diện ông bà.

Không chỉ vậy, FIFA cho biết FAM thừa nhận có nhân viên đã thực hiện “điều chỉnh hành chính” lên giấy khai sinh ông bà cầu thủ.

Những chỉnh sửa này khác với bản được đại diện cầu thủ nộp, khiến FIFA đặt câu hỏi: nếu chỉ là thủ tục hành chính, vì sao nội dung lại thay đổi?

FAM giải thích đây chỉ là “định dạng lại hồ sơ”, không phải làm giả tài liệu; đồng thời phủ nhận có chủ ý gian lận từ phía lãnh đạo hoặc cầu thủ.

Bất lợi

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý nhìn nhận khác. Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli đánh giá cơ hội thắng của FAM tại CAS là “rất thấp”, bởi hồ sơ của FIFA chỉ ra ít nhất 3 điểm bất lợi.

Đầu tiên, FAM không xác định được ai chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc sửa đổi tài liệu; thứ hai, không có biện pháp kỷ luật nội bộ nào được tiến hành, dù sai phạm đã rõ; thứ 3, lập luận “không cố ý làm giả” khó đứng vững trước bằng chứng tài liệu bị thay đổi.

Đội hình Malaysia trong trận gặp Việt Nam. Ảnh: NST

Luật sư Nik Erman nhấn mạnh: “CAS rất khó chấp nhận lý do ‘nhầm lẫn hành chính’ khi giấy tờ liên quan đến xác lập huyết thống đã bị chỉnh sửa”.

Ông cũng cảnh báo FAM rằng khoản chi phí theo kiện tại CAS có thể lên đến cả triệu ringgit, một gánh nặng không nhỏ trong bối cảnh FAM đang thiếu niềm tin lẫn nguồn lực.

Trong lúc đó, lệnh cấm 12 tháng dành cho 7 cầu thủ nhập tịch, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, tiếp tục được giữ nguyên.

Đây là nhóm cầu thủ bị nêu tên trong toàn bộ hồ sơ, bao gồm cả những lời khai mâu thuẫn trước ủy ban điều tra.

Càng đáng lo hơn cho FAM khi FIFA đã yêu cầu mở điều tra hình sự ở 5 quốc gia: Malaysia, Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Vì theo luật ở những nước này, làm giả hoặc can thiệp vào tài liệu hộ tịch là tội hình sự, không chỉ là vấn đề kỷ luật thể thao.

Như vậy, cuộc đối đầu của FAM với FIFA không đơn giản là vụ kiện thể thao. Nó có nguy cơ trở thành hồ sơ pháp lý đa quốc gia, với những hậu quả vượt xa phạm vi bóng đá.

Nếu FAM tiếp tục giữ lập luận “chỉ là sai sót hành chính”, khi bằng chứng cho thấy phạm vi vấn đề lớn hơn nhiều, thì không loại trừ khả năng: càng cãi cố, án càng tăng.

Khủng hoảng này không chỉ làm tổn hại hình ảnh bóng đá Malaysia mà còn đặt ra câu hỏi về năng lực quản trị, điều mà FIFA đã nhấn mạnh trong yêu cầu điều tra mới nhất.

Với những gì đang diễn ra, FAM có vẻ bước vào trận chiến lớn nhất, mà chưa chắc họ đã biết đang đứng ở đâu trên sân.