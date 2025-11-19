‘Harimau Malaya’ dù thiếu sức sống vẫn tiếp mạch thắng tại vòng loại Asian Cup 2027 – vượt qua Nepal với tỷ số tối thiểu 1-0, đứng đầu bảng F với 15 điểm. Dù vậy, người hâm mộ của họ không cảm thấy vui, trái lại còn trút ‘cơn giận’ với FAM, qua những biểu ngữ giăng trên sân.

Đó là bởi tuyển Malaysia đang đối mặt án phạt lơ lửng trước mặt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bởi bê bối FAM (Liên đoàn bóng đá Malaysia) làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch.

Điều người Malaysia lo sợ không chỉ là bị xử thua 0-3 tuyển Việt Nam mà hệ lụy còn có thể tồi tệ hơn nhiều, nếu FAM bị FIFA đình chỉ hoạt động

Bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel được FIFA điều tra, không ai có gốc gác Malaysia nhưng được FAM ‘hô biến’ thành có ông bà sinh ra tại đây.

Tất cả nhóm cầu thủ trên đều tham gia ở trận Malaysia thắng 2-0 Nepal và 4-0 tuyển Việt Nam hồi tháng 6, tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, với diễn biến ngày một đi theo chiều hướng xấu, điều người Malaysia lo ngại không chỉ bị AFC xử thua 0-3 Nepal và Việt Nam, hay án phạt có thể nặng hơn, mà còn nguy cơ tồi tệ khác rình rập phía trước: bị FIFA đình chỉ tức khắc mọi hoạt động về bóng đá.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, FIFA hiện tiến hành điều tra toàn diện về bóng đá Malaysia, nội bộ hoạt động của FAM để xác định các cá nhân liên quan trực tiếp việc làm giả mạo giấy tờ. Trong phán quyết bằng văn bản dài 64 trang, FIFA cũng tiết lộ, FAM thừa nhận nhân viên đã chỉnh sửa giấy khai sinh của các cầu thủ nhập tịch.

Tờ New Straits Times đưa ra cảnh báo từ chuyên gia Datuk Seri Christopher Raj, cựu thành viên ban điều hành FAM, trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS) đừng can thiệp vào vụ việc giữa FAM và FIFA để tránh gây hậu quả nghiêm trọng cho bóng đá Malaysia: đình chỉ hoạt động của FAM.

Sở dĩ có khuyến cáo này, bởi theo quy chế của FIFA, bất kỳ quốc gia nào cho phép chính phủ can thiệp vào các quyết định bóng đá đều có thể bị đình chỉ ngay lập tức. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc ĐTQG của họ tham gia mọi giải đấu chính thức.

Mọi thứ đang chống lại bóng đá Malaysia trước bê bối gia hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ. Ảnh: NST

Trường hợp nếu FAM bị FIFA đình chỉ hoạt động, tuyển Malaysia sẽ bị mất quyền thi đấu quốc tế, không được tham gia các giải như Asian Cup. Không chỉ vậy, các đội tuyển trẻ cũng bị cấm tham gia mọi giải đấu, và cả bóng đá nữ. Ngoài ra, giải VĐQG Malaysia cũng bị ‘đóng băng’, các CLB bóng đá nước này cũng không được tranh tài ở các giải của AFC,…

New Straits Times trích lời chuyên gia Datuk Seri Christopher Raj: “Tốt hơn hết là Bộ trưởng hoặc KBS không nên can thiệp, vì nếu FIFA phát hiện bất kỳ sự liên quan nào, FAM có thể bị đình chỉ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mọi thực thể trực thuộc FAM.

Chúng tôi không muốn thấy bóng đá nước nhà rơi cảnh ấy, vì nó sẽ ảnh hưởng đến giới trẻ. Cầu thủ trẻ sẽ bị cấm chơi bóng đá, bao gồm tất cả mọi lứa U và thậm chí cả tuyển nữ cũng vậy.

Có rất nhiều ví dụ về các quốc gia bị đình chỉ, bao gồm cả Bangladesh vào 2017, sau khi Bộ trưởng yêu cầu các thành viên Ban chấp hành của Liên đoàn bóng đá nước này từ chức. Pakistan cũng phải gánh những hậu quả tương tự từ năm 2017-2024”.