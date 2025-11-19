Highlights Lào 0-2 Việt Nam (nguồn: VTV)

Ghi bàn: Xuân Son (68' pen), Tuấn Hải (90'+3)

Đội tuyển Việt Nam rời sân của Lào với chiến thắng 2-0, nhưng đó là trận đấu không hề dễ dàng. Suốt 45 phút đầu, dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, đoàn quân áo đỏ lại tỏ ra kém sắc trong khâu dứt điểm.

Tiến Linh có ngày thi đấu vô duyên khi liên tiếp bỏ lỡ, đáng chú ý nhất là cú sút ở cự ly cực gần nhưng không thắng được thủ môn Lào. Đội chủ nhà thậm chí khiến Văn Lâm phải trổ tài cứu thua ở một pha phản công hiếm hoi.

W-xuan son tuyen viet nam lao 4.jpg
Xuân Son tỏa sáng với bàn thắng khai thông thế bế tắc trên chấm 11m - Ảnh: Hải Hoàng

Sang hiệp hai, thế trận thay đổi khi HLV Kim Sang Sik tung Xuân Son, Hai Long, Gia Hưng và Tuấn Hải vào sân, giúp hàng công Việt Nam khởi sắc. Phút 68, tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm, và Xuân Son lạnh lùng mở tỷ số.

Khi trận đấu tưởng như khép lại với cách biệt tối thiểu, Tuấn Hải bất ngờ tỏa sáng ở phút 90+3, tận dụng sai lầm của thủ môn Lào để thực hiện cú móc bóng tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 2-0 cho "Những chiến binh Sao vàng".

Đội hình thi đấu

Lào: Anoulak Vilaphonh, Phoutthavong Sangvilay, Sonevilay Phetviengsy, Phetdavanh Somsanith, Chanthavixay Khounthoumphone, Damoth Thongkhamsavath, Chony Wenpaserth, Soukphachan Leuanthala, Vongsakda Chanthaleuxay, Buonphaeng Xaysombath, Bounphachan Bounkong

Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Văn Vĩ (Hai Long 46' - Tiến Anh), Văn Đô (Gia Hưng 46'), Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long (Tuấn Hải 46'), Tiến Linh (Xuân Son 46')

bang f.jpeg
Xếp hạng bảng F sau lượt trận áp chót
19/11/2025 | 20:54

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho ĐT Việt Nam trước chủ nhà Lào. Thầy trò HLV Kim Sang Sik duy trì khoảng cách 3 điểm ít hơn Malaysia trước khi bước vào trận đấu quyết định với chính đối thủ vào tháng 3/2026.

Thu gọn
19/11/2025 | 20:52

90'+3

Tuấn Hải ghi tuyệt phẩm, ấn định tỷ số 2-0

Cầu thủ vào sân thay người Trương Tiến Anh tạt bóng từ cánh phải vào khiến thủ môn Anoulak Vilaphonh đấm bóng không tốt. Tuấn Hải chớp cơ hội ngả người bắt vô-lê tuyệt đẹp trong thế quay lưng về khung thành, tung lưới chủ nhà.

W-tuan hai tuyen viet nam lao.jpg
Niềm vui của Tuấn Hải với tuyệt phẩm vào lưới ĐT Lào - Ảnh: Hải Hoàng
W-tuan hai tuyen viet nam lao 1.jpg
Ảnh: Hải Hoàng
Thu gọn
19/11/2025 | 20:48

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
19/11/2025 | 20:41

83'

Sức ép vẫn được tạo ra liên tục lên hàng thủ của ĐT Lào. Cũng bởi vậy mà đội chủ nhà vẫn chưa có được pha dứt điểm nào đáng kể về phía khung thành của Văn Lâm.

Thu gọn
19/11/2025 | 20:34

76'

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, tuyển Việt Nam duy trì sức ép lên phần sân của ĐT Lào.

Thu gọn
19/11/2025 | 20:27

68'

Xuân Son mở tỷ số cho ĐT Việt Nam

Pha tấn công sắc nét của ĐT Việt Nam, đường chuyền đồng cho Tuấn Hải xâm nhập vòng cấm rồi tạt chìm khiến hậu vệ Lào để tay chạm bóng. Trọng tài người Lebanon lập tức thổi phạt đền cho ĐT Việt Nam.

Trên chấm 11m, tiền đạo Xuân Son không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội ĐKVĐ ASEAN Cup.

W-xuan son tuyen viet nam lao 2.jpg
Xuân Son rất mong chờ khoảnh khắc này - Ảnh: Hải Hoàng
W-xuan son tuyen viet nam lao 4.jpg
Ảnh: Hải Hoàng
W-xuan son tuyen viet nam lao 7.jpg
Ảnh: Hải Hoàng
W-xuan son tuyen viet nam lao 5.jpg
Các đồng đội chia vui cùng Xuân Son - Ảnh: Hải Hoàng
Thu gọn
19/11/2025 | 20:17

60'

Hoàng Đức chọc khe cho Xuân Son, mở ra cơ hội ngon ăn cho Tuấn Hải. Tiếc rằng tiền đạo của Hà Nội FC lại kết thúc đưa bóng "liếm" mép trên xà ngang khung thành ĐT Lào.

Sau đó Quang Hải tìm kiếm vận may từ cú sút ngoài vòng cấm nhưng không làm khó thủ môn Anoulak Vilaphonh.

Thu gọn
19/11/2025 | 20:14

56'

Sau khi vào sân, Xuân Son thi đấu xông xáo tuy nhiên do xa rời sân cỏ lâu nên tiền đạo gốc Brazil chưa có được cảm giác bóng tốt nhất.

W-tuyen viet nam lao 20.jpg
Những bước chạy và những tình huống chạm bóng đầu tiên của Xuân Son - Ảnh: Hải Hoàng
W-tuyen viet nam lao 18.jpg
Ảnh: Hải Hoàng
Thu gọn
19/11/2025 | 20:10

52'

Hoàng Đức treo bóng vào vòng cấm ĐT Lào nhưng tiền đạo Tuấn Hải vừa vào sân lại dứt điểm không tốt. ĐT Việt Nam đang gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Thu gọn
19/11/2025 | 20:02

Hiệp 2

HLV Kim Sang Sik quyết định thay liền 4 cầu thủ: Xuân Son, Gia Hưng, Hai Long và Tuấn Hải vào sân thay Tiến Linh, Gia Hưng, Văn Vĩ và Văn Đô.

xuan son.jpg
Khoảnh khắc Xuân Son tái xuất sân cỏ sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
19/11/2025 | 19:47

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại sau tình huống nhường nhau dứt điểm trong vòng cấm ĐT Lào của Tiến Linh và Hoàng Đức.

W-tuyen viet nam lao 16.jpg
Tiến Linh trong một pha dứt điểm không thành công - Ảnh: Hải Hoàng
Thu gọn
19/11/2025 | 19:42

42'

Văn Vĩ thoát xuống làm tường để Tiến Linh dứt điểm một chạm không trúng tâm bóng nên không gây ra sóng gió cho khung thành đội bóng xứ Triệu voi.

Thu gọn
19/11/2025 | 19:38

36'

Hoàng Đức đột phá dũng mãnh trước khi dứt điểm ở góc hẹp bằng chân trái nhưng không đánh bại được thủ môn Anoulak Vilaphonh.

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/11/19/tuyen-viet-nam-lao-17-3259.jpg?width=0&s=-iS4Rps65reuzdfxJR4qNA
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/11/19/tuyen-viet-nam-lao-12-3260-3354.jpg?width=0&s=MBsZxFbY6ciILUNctMzg8g
Ảnh: Hải Hoàng
Thu gọn
19/11/2025 | 19:29

31'

Từ quả đá phạt góc của đồng đội, Tiến Linh chạy cắt mặt đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. Sau đó vẫn là tiền đạo mang áo số 22 có pha kết thúc trong vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang.

W-tuyen viet nam lao 15.jpg
Ảnh: Hải Hoàng
Thu gọn
19/11/2025 | 19:22

22'

Thủ môn Anoulak Vilaphonh phát bóng mạnh lên phía trên cho tiền đạo Lào, thủ môn Văn Lâm buộc phải xuất tướng, lao ra khỏi vòng cấm đánh đầu chuyền bóng đồng đội kịp thời.

W-tuyen viet nam lao 9.jpg
Ảnh: Hải Hoàng
Thu gọn
19/11/2025 | 19:18

20'

Quang Hải, Hoàng Đức và các đồng đội đang kiểm soát hoàn toàn thế trận, bóng vì vậy mà chủ yếu lăn bên phần sân của ĐT Lào. Văn Vĩ vừa có pha trả bóng ngược ra để Hoàng Đức kết thúc đưa bóng đi sát sạt mép trên xà ngang khung thành chủ nhà.

Thu gọn
19/11/2025 | 19:13

14'

Các học trò của HLV Kim Sang Sik đang tổ chức ép sân, đẩy đội hình của ĐT Lào lùi sâu về phần sân nhà để chống đỡ.

W-tuyen viet nam lao 11.jpg
Tiền vệ Quang Hải bị cầu thủ Lào theo sát - Ảnh: Hải Hoàng
Thu gọn
19/11/2025 | 19:08

6'

ĐT Việt Nam có pha phối hợp ăn ý, tiếc rằng Tiến Linh xử lý không tốt ở tình huống quyết định trong vòng cấm ĐT Lào. Sau đó, tiền đạo của CA TP.HCM có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm không làm khó thủ môn Anoulak Vilaphonh.

Thu gọn
19/11/2025 | 19:03

3'

Tình huống dứt điểm nguy hiểm đầu tiên thuộc về chủ nhà Lào, với pha kết thúc từ ngoài vòng cấm của Bounphachan Bounkong buộc thủ thành Văn Lâm phải trổ tài.

W-tuyen viet nam lao 10.jpg
Cao Quang Vinh (áo trắng) trong pha tranh chấp với đội trưởng Bounphachan Bounkong -Ảnh: Hải Hoàng
Thu gọn
19/11/2025 | 19:00

19h00

Trọng tài chính người Lebanon - Ali Reda thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

W-tuyen viet nam lao 7.jpg
Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam - Ảnh: Hải Hoàng
Thu gọn
19/11/2025 | 18:54

18h54

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Ở trận này, ĐT Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi ĐT Lào mặc trang phục màu đỏ.

W-9e6a52f4b6183a466309.jpg
CĐV Việt Nam trên khán đài SVĐ Quốc gia Lào - Ảnh: Hải Hoàng
W-tuyen viet nam lao 3.jpg
Ảnh: Hải Hoàng
Thu gọn
19/11/2025 | 18:36

18h36

Cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.

W-tuyen viet nam lao 4.jpg
Các tuyển thủ Việt Nam trong giờ khởi động - Ảnh: Hải Hoàng
Thu gọn
19/11/2025 | 18:08

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam

tuyen viet nam.jpg
Thu gọn
19/11/2025 | 18:00

Danh sách thi đấu trận Lào vs Việt Nam

Lao vs Viet Nam (2).jpg
Thu gọn
19/11/2025 | 17:30

Nhận định trước trận

Nếu AFC kết luận Malaysia vi phạm khi 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả, họ có thể bị xử thua hai trận gặp Nepal và Việt Nam. Khi đó, Malaysia từ 12 điểm sẽ chỉ còn 6 điểm trước lượt trận thứ 5. Đội tuyển Việt Nam cũng được nâng lên 12 điểm, mở ra lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027.

lao vs viet nam.jpg
Ảnh: AFC

Trong bối cảnh ấy, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần hòa Lào ở trận đấu tối nay là chắc chắn đứng đầu bảng F và giành suất dự VCK. Về chuyên môn, Việt Nam tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với Lào, từng thắng đối thủ 5-0 ở lượt đi.

Dù thiếu vắng một số thủ môn chủ lực, đội tuyển Việt Nam vẫn nắm ưu thế rõ rệt. Trận đấu này cũng là cơ hội để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm những gương mặt như Tuấn Tài, Văn Đô hay sự tái xuất của tiền đạo Xuân Son. 

Thu gọn
19/11/2025 | 17:12

Phong độ & Lịch sử đối đầu

Phong độ Việt Nam: Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 4, hòa 0 và thua 1. Ghi 11 bàn, để thủng lưới 5 lần.

Phong độ Lào: Trong 5 trận gần nhất, Lào thắng 1, hòa 0 và thua 4. Ghi 4 bàn, để thủng lưới 14 lần.

Lịch sử đối đầu: Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 5, hòa 0 và thua 0. Trong khi Lào thắng 0, hòa 0 và thua 5.

Thu gọn
19/11/2025 | 17:00

Thông tin lực lượng

Lào: Đầy đủ lực lượng.

Việt Nam: Xuân Son tái xuất. Ngoài ra có thêm các tân binh như Việt Cường, Gia Bảo.

Thu gọn