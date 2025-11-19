Highlights Lào 0-2 Việt Nam (nguồn: VTV)

Ghi bàn: Xuân Son (68' pen), Tuấn Hải (90'+3)

Đội tuyển Việt Nam rời sân của Lào với chiến thắng 2-0, nhưng đó là trận đấu không hề dễ dàng. Suốt 45 phút đầu, dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, đoàn quân áo đỏ lại tỏ ra kém sắc trong khâu dứt điểm.

Tiến Linh có ngày thi đấu vô duyên khi liên tiếp bỏ lỡ, đáng chú ý nhất là cú sút ở cự ly cực gần nhưng không thắng được thủ môn Lào. Đội chủ nhà thậm chí khiến Văn Lâm phải trổ tài cứu thua ở một pha phản công hiếm hoi.

Xuân Son tỏa sáng với bàn thắng khai thông thế bế tắc trên chấm 11m - Ảnh: Hải Hoàng

Sang hiệp hai, thế trận thay đổi khi HLV Kim Sang Sik tung Xuân Son, Hai Long, Gia Hưng và Tuấn Hải vào sân, giúp hàng công Việt Nam khởi sắc. Phút 68, tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm, và Xuân Son lạnh lùng mở tỷ số.

Khi trận đấu tưởng như khép lại với cách biệt tối thiểu, Tuấn Hải bất ngờ tỏa sáng ở phút 90+3, tận dụng sai lầm của thủ môn Lào để thực hiện cú móc bóng tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 2-0 cho "Những chiến binh Sao vàng".

Đội hình thi đấu

Lào: Anoulak Vilaphonh, Phoutthavong Sangvilay, Sonevilay Phetviengsy, Phetdavanh Somsanith, Chanthavixay Khounthoumphone, Damoth Thongkhamsavath, Chony Wenpaserth, Soukphachan Leuanthala, Vongsakda Chanthaleuxay, Buonphaeng Xaysombath, Bounphachan Bounkong

Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Văn Vĩ (Hai Long 46' - Tiến Anh), Văn Đô (Gia Hưng 46'), Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long (Tuấn Hải 46'), Tiến Linh (Xuân Son 46')