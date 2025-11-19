Highlights Lào 0-2 Việt Nam (nguồn: VTV)
Ghi bàn: Xuân Son (68' pen), Tuấn Hải (90'+3)
Đội tuyển Việt Nam rời sân của Lào với chiến thắng 2-0, nhưng đó là trận đấu không hề dễ dàng. Suốt 45 phút đầu, dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, đoàn quân áo đỏ lại tỏ ra kém sắc trong khâu dứt điểm.
Tiến Linh có ngày thi đấu vô duyên khi liên tiếp bỏ lỡ, đáng chú ý nhất là cú sút ở cự ly cực gần nhưng không thắng được thủ môn Lào. Đội chủ nhà thậm chí khiến Văn Lâm phải trổ tài cứu thua ở một pha phản công hiếm hoi.
Sang hiệp hai, thế trận thay đổi khi HLV Kim Sang Sik tung Xuân Son, Hai Long, Gia Hưng và Tuấn Hải vào sân, giúp hàng công Việt Nam khởi sắc. Phút 68, tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm, và Xuân Son lạnh lùng mở tỷ số.
Khi trận đấu tưởng như khép lại với cách biệt tối thiểu, Tuấn Hải bất ngờ tỏa sáng ở phút 90+3, tận dụng sai lầm của thủ môn Lào để thực hiện cú móc bóng tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 2-0 cho "Những chiến binh Sao vàng".
Đội hình thi đấu
Lào: Anoulak Vilaphonh, Phoutthavong Sangvilay, Sonevilay Phetviengsy, Phetdavanh Somsanith, Chanthavixay Khounthoumphone, Damoth Thongkhamsavath, Chony Wenpaserth, Soukphachan Leuanthala, Vongsakda Chanthaleuxay, Buonphaeng Xaysombath, Bounphachan Bounkong
Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Văn Vĩ (Hai Long 46' - Tiến Anh), Văn Đô (Gia Hưng 46'), Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long (Tuấn Hải 46'), Tiến Linh (Xuân Son 46')
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho ĐT Việt Nam trước chủ nhà Lào. Thầy trò HLV Kim Sang Sik duy trì khoảng cách 3 điểm ít hơn Malaysia trước khi bước vào trận đấu quyết định với chính đối thủ vào tháng 3/2026.
90'+3
Tuấn Hải ghi tuyệt phẩm, ấn định tỷ số 2-0
Cầu thủ vào sân thay người Trương Tiến Anh tạt bóng từ cánh phải vào khiến thủ môn Anoulak Vilaphonh đấm bóng không tốt. Tuấn Hải chớp cơ hội ngả người bắt vô-lê tuyệt đẹp trong thế quay lưng về khung thành, tung lưới chủ nhà.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
83'
Sức ép vẫn được tạo ra liên tục lên hàng thủ của ĐT Lào. Cũng bởi vậy mà đội chủ nhà vẫn chưa có được pha dứt điểm nào đáng kể về phía khung thành của Văn Lâm.
76'
Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, tuyển Việt Nam duy trì sức ép lên phần sân của ĐT Lào.
68'
Xuân Son mở tỷ số cho ĐT Việt Nam
Pha tấn công sắc nét của ĐT Việt Nam, đường chuyền đồng cho Tuấn Hải xâm nhập vòng cấm rồi tạt chìm khiến hậu vệ Lào để tay chạm bóng. Trọng tài người Lebanon lập tức thổi phạt đền cho ĐT Việt Nam.
Trên chấm 11m, tiền đạo Xuân Son không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội ĐKVĐ ASEAN Cup.
60'
Hoàng Đức chọc khe cho Xuân Son, mở ra cơ hội ngon ăn cho Tuấn Hải. Tiếc rằng tiền đạo của Hà Nội FC lại kết thúc đưa bóng "liếm" mép trên xà ngang khung thành ĐT Lào.
Sau đó Quang Hải tìm kiếm vận may từ cú sút ngoài vòng cấm nhưng không làm khó thủ môn Anoulak Vilaphonh.
56'
Sau khi vào sân, Xuân Son thi đấu xông xáo tuy nhiên do xa rời sân cỏ lâu nên tiền đạo gốc Brazil chưa có được cảm giác bóng tốt nhất.
52'
Hoàng Đức treo bóng vào vòng cấm ĐT Lào nhưng tiền đạo Tuấn Hải vừa vào sân lại dứt điểm không tốt. ĐT Việt Nam đang gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc.
Hiệp 2
HLV Kim Sang Sik quyết định thay liền 4 cầu thủ: Xuân Son, Gia Hưng, Hai Long và Tuấn Hải vào sân thay Tiến Linh, Gia Hưng, Văn Vĩ và Văn Đô.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại sau tình huống nhường nhau dứt điểm trong vòng cấm ĐT Lào của Tiến Linh và Hoàng Đức.
42'
Văn Vĩ thoát xuống làm tường để Tiến Linh dứt điểm một chạm không trúng tâm bóng nên không gây ra sóng gió cho khung thành đội bóng xứ Triệu voi.
36'
Hoàng Đức đột phá dũng mãnh trước khi dứt điểm ở góc hẹp bằng chân trái nhưng không đánh bại được thủ môn Anoulak Vilaphonh.
31'
Từ quả đá phạt góc của đồng đội, Tiến Linh chạy cắt mặt đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. Sau đó vẫn là tiền đạo mang áo số 22 có pha kết thúc trong vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang.
22'
Thủ môn Anoulak Vilaphonh phát bóng mạnh lên phía trên cho tiền đạo Lào, thủ môn Văn Lâm buộc phải xuất tướng, lao ra khỏi vòng cấm đánh đầu chuyền bóng đồng đội kịp thời.
20'
Quang Hải, Hoàng Đức và các đồng đội đang kiểm soát hoàn toàn thế trận, bóng vì vậy mà chủ yếu lăn bên phần sân của ĐT Lào. Văn Vĩ vừa có pha trả bóng ngược ra để Hoàng Đức kết thúc đưa bóng đi sát sạt mép trên xà ngang khung thành chủ nhà.
14'
Các học trò của HLV Kim Sang Sik đang tổ chức ép sân, đẩy đội hình của ĐT Lào lùi sâu về phần sân nhà để chống đỡ.
6'
ĐT Việt Nam có pha phối hợp ăn ý, tiếc rằng Tiến Linh xử lý không tốt ở tình huống quyết định trong vòng cấm ĐT Lào. Sau đó, tiền đạo của CA TP.HCM có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm không làm khó thủ môn Anoulak Vilaphonh.
3'
Tình huống dứt điểm nguy hiểm đầu tiên thuộc về chủ nhà Lào, với pha kết thúc từ ngoài vòng cấm của Bounphachan Bounkong buộc thủ thành Văn Lâm phải trổ tài.
19h00
Trọng tài chính người Lebanon - Ali Reda thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Ở trận này, ĐT Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi ĐT Lào mặc trang phục màu đỏ.
18h36
Cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.
Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam
Danh sách thi đấu trận Lào vs Việt Nam
Nhận định trước trận
Nếu AFC kết luận Malaysia vi phạm khi 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả, họ có thể bị xử thua hai trận gặp Nepal và Việt Nam. Khi đó, Malaysia từ 12 điểm sẽ chỉ còn 6 điểm trước lượt trận thứ 5. Đội tuyển Việt Nam cũng được nâng lên 12 điểm, mở ra lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027.
Trong bối cảnh ấy, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần hòa Lào ở trận đấu tối nay là chắc chắn đứng đầu bảng F và giành suất dự VCK. Về chuyên môn, Việt Nam tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với Lào, từng thắng đối thủ 5-0 ở lượt đi.
Dù thiếu vắng một số thủ môn chủ lực, đội tuyển Việt Nam vẫn nắm ưu thế rõ rệt. Trận đấu này cũng là cơ hội để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm những gương mặt như Tuấn Tài, Văn Đô hay sự tái xuất của tiền đạo Xuân Son.
Phong độ & Lịch sử đối đầu
Phong độ Việt Nam: Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 4, hòa 0 và thua 1. Ghi 11 bàn, để thủng lưới 5 lần.
Phong độ Lào: Trong 5 trận gần nhất, Lào thắng 1, hòa 0 và thua 4. Ghi 4 bàn, để thủng lưới 14 lần.
Lịch sử đối đầu: Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 5, hòa 0 và thua 0. Trong khi Lào thắng 0, hòa 0 và thua 5.
Thông tin lực lượng
Lào: Đầy đủ lực lượng.
Việt Nam: Xuân Son tái xuất. Ngoài ra có thêm các tân binh như Việt Cường, Gia Bảo.