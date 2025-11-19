Trực tiếp bóng đá Lào 0-1 Việt Nam: Xuân Son mở tỷ sốTrực tiếp bóng đá Lào vs Việt Nam - ĐT Việt Nam được hưởng phạt đền và Xuân Son không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội ĐKVĐ ASEAN Cup.
(Nguồn clip: VTV)
Ghi bàn:
Việt Nam: Xuân Son (68' pen)
Đội hình thi đấu
Lào: Anoulak Vilaphonh, Phoutthavong Sangvilay, Sonevilay Phetviengsy, Phetdavanh Somsanith, Chanthavixay Khounthoumphone, Damoth Thongkhamsavath, Chony Wenpaserth, Soukphachan Leuanthala, Vongsakda Chanthaleuxay, Buonphaeng Xaysombath, Bounphachan Bounkong
Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Văn Vĩ (Hai Long 46'), Văn Đô (Gia Hưng 46'), Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long (Tuấn Hải 46'), Tiến Linh (Xuân Son 46')