Trận tái đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia lúc 19h00 ngày 31/3 trên sân Thiên Trường nhận được sự quan tâm lớn, dù cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 sớm ngã ngũ.

Với 15 điểm tuyệt đối, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chắc chắn đứng đầu bảng, nhưng mục tiêu duy trì phong độ và cải thiện thứ hạng FIFA vẫn rất rõ ràng.

Đây được xem là màn “chiến danh dự" và vì màu cờ sắc áo, song lợi thế đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. ĐT Việt Nam sở hữu lực lượng mạnh với sự trở lại của Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng cùng dàn cầu thủ chất lượng như Nguyễn Xuân Son, tân binh Hoàng Hên hay Cao Pendant Quang Vinh.

Ngược lại, Malaysia chịu tổn thất lớn khi thiếu vắng nhiều trụ cột sau án phạt từ các cơ quan bóng đá quốc tế.

Với điểm tựa sân nhà cùng thành tích bất bại trước Malaysia suốt hơn một thập kỷ, ĐT Việt Nam được kỳ vọng sẽ khép lại vòng loại bằng một chiến thắng thuyết phục, qua đó củng cố vị thế tại khu vực.

Được biết, màn tái đấu giữa Việt Nam vs Malaysia được phát sóng trực tiếp trên nền tảng FPT Play, VTV7.

Highlights giao hữu Việt Nam 3-0 Bangladesh (nguồn: FPT Play)

