"Đây lại là cơ hội để tuyển Việt Nam viết nên lịch sử mới, và chúng tôi chắc chắn không muốn bỏ lỡ. Các cầu thủ có khao khát giành chức vô địch mãnh liệt hơn tôi, nên tôi tin họ thi đấu tốt nhất trước Thái Lan. Chúng tôi chiến đấu với lòng kiêu hãnh của tuyển Việt Nam và luôn khát khao vô địch", HLV Kim Sang Sik mở lời trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan.

HLV Kim Sang Sik tin tưởng tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan trên sân khách. Ảnh: V.A

Hai năm trước, tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trên sân Rajamangala, nâng cao cúp vô địch ASEAN Cup. HLV Kim Sang Sik tin tưởng kỷ niệm đẹp này tiếp thêm nhiều sự tự tin, động lực với các cầu thủ.

"Tôi tin rằng tuyển Việt Nam có một trận đấu tốt tại Rajamangala. Thi đấu trên sân khách luôn khó khăn nhưng chúng tôi từng nâng cao cúp vô địch tại đây, và đó chính là cơ sở để toàn đội tin vào một chiến thắng trước Thái Lan ở trận đấu ngày mai", thuyền trưởng người Hàn Quốc tự tin nói.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận chung kết. Ảnh: S.N

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang Sik khẳng định ông và các trò nghiên cứu rất kỹ trước trận chung kết: "Tôi xem trận Thái Lan gặp Singapore để rút ra một số kết luận, qua đó phục vụ cho việc xây dựng lối chơi và đấu pháp cho trận đấu".

"Lịch thi đấu tại ASEAN Cup rất dày. Do đó, để có thể trạng lý tưởng cho trận chung kết, tuyển Việt Nam phải kết hợp nghỉ ngơi, hồi phục và tập luyện một cách hợp lý. Với quỹ thời gian gấp gáp như vậy, việc sự chuẩn bị về thể lực là rất quan trọng.

Tuyển Việt Nam chơi tốt hơn qua từng trận đấu, đây là tín hiệu vui. Những thiếu sót ở trận bán kết lượt đi với Malaysia được cải thiện ở lượt về. Các cầu thủ luôn hoàn thiện và nỗ lực từng ngày", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

Trận chung kết lượt đi tuyển Việt Nam vs Thái Lan lăn bóng vào lúc 20h ngày 22/8 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

FPT Telecom - đơn vị sở hữu quyền phát sóng ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam - cho biết sẵn sàng cấp quyền tổ chức trình chiếu công cộng phi thương mai cho các đơn vị tổ chức đối với 2 trận chung kết của tuyển Việt Nam vs Thái Lan. Cụ thể các hoạt đồng trình chiếu công cộng 2 trận chung kết vào 22 và 26/8 cần đảm bảo các tiêu chí; phi thương mại, không quảng cáo ngoài lề, quy mô dưới 5.000 người và chỉ sử dụng tín hiệu trực tiếp từ nhà mạng FPT Play.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn