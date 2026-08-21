Tuyển Việt Nam vừa nhận thêm một tin vui trước thềm trận chung kết ASEAN Cup 2026 khi có bước tiến trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Thành tích ấn tượng tại giải đấu khu vực giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik cải thiện thứ hạng, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đối thủ Thái Lan.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho hành trình thi đấu ổn định của “Những Chiến binh Sao Vàng”. Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam liên tiếp tạo dấu ấn khi vượt qua các đối thủ bằng lối chơi chắc chắn, hiệu quả.

Tuyển Việt Nam càng càng thu hẹp khoảng cách với Thái Lan trên BXH FIFA - Ảnh: SN

Cụ thể, tuyển Việt Nam tích lũy thêm 7,15 điểm FIFA nhờ các chiến thắng trước Timor Leste, Indonesia, Campuchia và Malaysia. Thành tích này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có tích lũy tổng cộng 1.234,34 điểm, vượt qua Luxembourg, vươn lên hạng 98 thế giới.

Việc tăng hạng FIFA không chỉ mang ý nghĩa về mặt con số, mà còn phản ánh sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Đội bóng áo đỏ đang duy trì vị thế của đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á, duy trì trong top 100.

Trước mắt thầy trò HLV Kim Sang Sik là thử thách lớn mang tên Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2026. Hai đội sẽ đối đầu ở trận lượt đi trên sân Rajamangala ngày 22/8, trước khi tái đấu tại Mỹ Đình ngày 26/8.

Kết quả của hai trận chung kết không chỉ quyết định nhà vô địch Đông Nam Á, mà còn có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, tuyển Việt Nam sẽ tiến gần hơn đến top 90, khẳng định vị thế và tạo động lực trước khi bước vào FIFA ASEAN Cup 2026.

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