Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu vòng bán kết Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Lịch thi đấu chung kết ASEAN Cup 2026
|NGÀY
|GIỜ
|VÒNG
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|22/8
|20h00
|Chung kết lượt đi
|Thái Lan vs Malaysia/ Việt Nam
|VTV6, TV360, FPT Play
|26/8
|20h00
|Chung kết lượt về
|Malaysia/ Việt Nam vs Thái Lan
|VTV6, TV360, FPT Play
Lịch thi đấu và kết quả vòng bán kết ASEAN Cup 2026
|NGÀY
|GIỜ
|VÒNG
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|15/8
|20h00
|Bán kết lượt đi
|Singapore 1-3 Thái Lan
|VTV6, TV360, FPT Play
|16/8
|20h00
|Bán kết lượt đi
|Malaysia 0-2 Việt Nam
|VTV6, TV360, FPT Play
|18/8
|20h00
|Bán kết lượt về
|Thái Lan 1-2 Singapore
|VTV6, TV360, FPT Play
|19/8
|20h00
|Bán kết lượt về
|Việt Nam - Malaysia
|VTV6, TV360, FPT Play
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Kết quả bóng đá ASEAN Cup 2026 - VietNamNet cập nhật sớm và chính xác nhất kết quả bóng đá giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026.
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu vòng bán kết Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.