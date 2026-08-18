 Lịch thi đấu chung kết ASEAN Cup 2026

NGÀY GIỜ VÒNG TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP
22/8 20h00 Chung kết lượt đi Thái Lan vs Malaysia/ Việt Nam VTV6, TV360, FPT Play
26/8 20h00 Chung kết lượt về Malaysia/ Việt Nam vs Thái Lan VTV6, TV360, FPT Play

Lịch thi đấu và kết quả vòng bán kết ASEAN Cup 2026

NGÀY GIỜ VÒNG TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP
15/8 20h00 Bán kết lượt đi Singapore 1-3 Thái Lan VTV6, TV360, FPT Play
16/8 20h00 Bán kết lượt đi Malaysia 0-2 Việt Nam VTV6, TV360, FPT Play
18/8 20h00 Bán kết lượt về Thái Lan 1-2 Singapore VTV6, TV360, FPT Play
19/8 20h00 Bán kết lượt về Việt Nam - Malaysia VTV6, TV360, FPT Play

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