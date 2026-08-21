Trong hơn 30 năm qua, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn được xem là trận derby lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á. Mỗi lần hai đội gặp nhau đều thu hút sự chú ý đặc biệt bởi sự cạnh tranh về danh hiệu, vị thế và niềm tự hào khu vực.

Theo thống kê lịch sử đối đầu, Thái Lan từng chiếm ưu thế rõ rệt trong giai đoạn đầu khi bóng đá Việt Nam đang trong quá trình phát triển. Từ năm 1995 đến giữa những năm 2000, “Voi chiến” thường xuyên giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu khu vực.

Tuy nhiên, cán cân dần thay đổi trong những năm gần đây. Việt Nam dưới thời các thế hệ HLV như Park Hang Seo và hiện tại là Kim Sang Sik đã vươn lên trở thành đối thủ ngang tầm với Thái Lan.

Những cuộc đối đầu Việt Nam vs Thái Lan luôn là kinh điển của bóng đá Đông Nam Á - Ảnh: SN

Tại sân chơi ASEAN Cup (AFF Cup trước đây), hai đội nhiều lần chạm trán ở những thời điểm quan trọng. Đáng chú ý nhất là các trận chung kết năm 2022 và 2024. Nếu Thái Lan giành chiến thắng năm 2022, tuyển Việt Nam đã có màn phục hận đầy ấn tượng năm 2024 khi đánh bại đối thủ với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận.

Ở chung kết ASEAN Cup 2024, Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 trên sân nhà ở lượt đi. Sau đó, đoàn quân áo đỏ tiếp tục tạo nên chiến thắng lịch sử 3-2 ngay tại Rajamangala, qua đó lần đầu đánh bại Thái Lan trong một trận chung kết trên sân đối thủ.

Trước chung kết ASEAN Cup 2026, lịch sử vẫn nghiêng nhẹ về Thái Lan về số lần vô địch và thành tích đối đầu tổng thể. Tuy nhiên, Việt Nam đang sở hữu sự tự tin lớn khi đã thắng đối thủ ở lần gặp gần nhất.

Cuộc đối đầu tại Bangkok ngày 22/8 và Mỹ Đình ngày 26/8 không chỉ quyết định nhà vô địch ASEAN Cup 2026, mà còn là màn khẳng định vị thế của hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Thái Lan (từ 1995 - nay)

Thời gian Trận đấu Giải đấu Kết quả 10/12/1995 Thái Lan - Việt Nam SEA Games Thái Lan thắng 3-1 13/9/1996 Thái Lan - Việt Nam AFF Cup Thái Lan thắng 4-2 3/9/1998 Việt Nam - Thái Lan AFF Cup Việt Nam thắng 3-0 27/12/2002 Việt Nam - Thái Lan AFF Cup Thái Lan thắng 4-0 24/1/2007 Việt Nam - Thái Lan AFF Cup Thái Lan thắng 2-0 6/12/2008 Thái Lan - Việt Nam AFF Cup Thái Lan thắng 2-0 24/12/2008 Thái Lan - Việt Nam AFF Cup (chung kết) Việt Nam thắng 2-1 28/12/2008 Việt Nam - Thái Lan AFF Cup (chung kết) Hòa 1-1 30/11/2012 Thái Lan - Việt Nam AFF Cup Thái Lan thắng 3-1 13/10/2015 Việt Nam - Thái Lan Vòng loại World Cup Thái Lan thắng 3-0 5/6/2019 Thái Lan - Việt Nam King's Cup Việt Nam thắng 1-0 5/9/2019 Thái Lan - Việt Nam Vòng loại World Cup Hòa 0-0 19/11/2019 Việt Nam - Thái Lan Vòng loại World Cup Hòa 0-0 23/12/2021 Việt Nam - Thái Lan AFF Cup 2020 Thái Lan thắng 2-0 13/1/2023 Việt Nam - Thái Lan AFF Cup 2022 (chung kết) Hòa 2-2 16/1/2023 Thái Lan - Việt Nam AFF Cup 2022 (chung kết) Thái Lan thắng 1-0 10/9/2024 Việt Nam - Thái Lan Giao hữu Thái Lan thắng 2-1 2/1/2025 Việt Nam - Thái Lan ASEAN Cup 2024 (chung kết) Việt Nam thắng 2-1 5/1/2025 Thái Lan - Việt Nam ASEAN Cup 2024 (chung kết) Việt Nam thắng 3-2

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