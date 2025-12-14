“Mục tiêu của U22 Việt Nam không dừng ở đây mà là chiếc vé chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Vì vậy, đội nhất định chiến đấu hết mình để thắng Philippines trong trận đấu ngày mai. Các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt về cả mặt chiến thuật, thể lực, tinh thần, nên nhất định chúng tôi sẽ có trận thi đấu tốt", HLV Kim Sang Sik cho biết trước trận bán kết SEA Games 33 gặp U22 Philippines.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói về sự chuẩn bị của U22 Việt Nam: “Về mặt nhân sự, nhiều cầu thủ trở lại với thể trạng tốt nhất, nên tôi nghĩ về mặt tổ chức đội có sự cải thiện. Chúng tôi từng chiến thắng 2-1 Philippines ở giải bóng đá U23 Đông Nam Á, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa sẽ chắc thắng vào ngày mai. Nhưng U22 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt, nên tôi rất tự tin.

Dù trận đấu ngày mai có xảy ra tình huống gì đi chăng nữa, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình, tất cả vì màu cờ sắc áo Việt Nam, để lấy vé chung kết, làm quà cho người hâm mộ".

HLV Kim Sang Sik rất tự tin.

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang Sik nói: "Đây là trận đấu không dễ dàng cho cả 2 đội. Đội nào cũng có quyết tâm chiến thắng, nên tôi nghĩ, ai có sự chuẩn bị về mặt thể chất và cả tinh thần tốt hơn sẽ chiến thắng. Đối thủ của chúng tôi có sự cải thiện về mặt tổ chức cũng như cá nhân các cầu thủ, vì vậy U22 Việt Nam cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn".

Khuất Văn Khang cùng các đồng đội từng thắng Philippines ở giải Đông Nam Á 2025.

Trong khi đó, thủ quân Khuất Văn Khang thể hiện sự quyết tâm cao: "Trận đấu ngày mai sẽ rất đáng xem. Vào bán kết, đối thủ nào cũng rất đáng gờm. Philippines là đội bóng chúng tôi gặp ở U23 Đông Nam Á. Với trận đấu ngày mai, U22 Việt Nam không gặp áp lực gì nhiều. Chúng tôi tập luyện kỹ lưỡng, chăm chỉ trong suốt thời gian. Tôi cùng các đồng đội tự tin chiến thắng".

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

