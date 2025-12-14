“Chúng tôi ở đây để làm nên lịch sử. Đây là lần đầu tiên tuyển nữ Indonesia có mặt trong top 4 đội mạnh nhất ở SEA Games. Tôi cảm thấy tự tin, thoải mái. Tuyển nữ Việt Nam là đối thủ rất mạnh, họ nhiều lần vô địch SEA Games và là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch lần này. Chúng tôi cố gắng để chơi tốt và giành chiến thắng”, HLV Akira Higashiyama nhấn mạnh.

Trong khi đó, đội trưởng Gea Yumanda cho biết Indonesia đang có tâm lý rất hưng phấn: “Chúng tôi rất vui khi góp mặt ở bán kết. Như HLV đã nói, Indonesia đến SEA Games lần này để tạo nên lịch sử. Tôi tin rằng người hâm mộ Indonesia luôn ủng hộ và tiếp thêm động lực cho chúng tôi".

HLV tuyển nữ Indonesia muốn tạo nên bất ngờ. Ảnh: VFF

Gea Yumanda thừa nhận tuyển nữ Việt Nam rất mạnh nhưng tin vào sự chuẩn bị của đội nhà: “Vài tháng trước, chúng tôi từng thua Việt Nam tại AFF Cup. Nhưng tôi nghĩ lần này sẽ khác. Indonesia có sự chuẩn bị tốt, có lợi thế 5 ngày nghỉ để hồi phục và hiện đã đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Chúng tôi nỗ lực hết sức để vượt qua Việt Nam".

Về phần mình, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hay. Indonesia là đội bóng tiến bộ nhanh, so với đội mà chúng tôi từng gặp tại AFF Cup ở Hải Phòng thì có nhiều thay đổi. Đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch mang lại nguồn năng lượng mới cho họ. Sự tiến bộ tốt của Indonesia buộc chúng tôi phải cẩn trọng. Tôi đánh giá cao đối thủ và tập trung tốt nhất cho trận này”.

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Indonesia lăn bóng vào lúc 16h ngày 14/12 tại Chonburi, Thái Lan.

