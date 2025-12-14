Màn so tài giữa tuyển nữ Việt Nam và Indonesia được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV5, FPT Play. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Sau vòng bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành ngôi nhất bảng B, trong khi Indonesia chỉ xếp nhì bảng A.

Trận bán kết này sẽ diễn ra trên sân IPE Chonburi, thay vì Chonburi Daikin như dự kiến ban đầu. Việc thay đổi địa điểm khiến ĐT nữ Việt Nam có đôi chút bất lợi về mặt sân bãi, bởi Indonesia đã từng thi đấu tại đây ở lượt cuối vòng bảng.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) được dự đoán đánh bại Indonesia để vào chung kết - Ảnh: SN

Dù vậy, sự khác biệt về trình độ giữa hai đội vẫn rất rõ ràng. Ở lần đối đầu gần nhất tại đấu trường Đông Nam Á, ĐT nữ Việt Nam từng vùi dập Indonesia với tỷ số 7-0.

Tại SEA Games 33, Indonesia có bổ sung thêm một số cầu thủ nhập tịch, song màn thua đậm 0-8 trước Thái Lan cho thấy họ vẫn còn khoảng cách lớn so với nhóm đội hàng đầu khu vực.

Với lực lượng ổn định, kinh nghiệm dày dạn cùng bản lĩnh ở những trận đấu lớn, ĐT nữ Việt Nam được dự đoán sẽ kiểm soát tốt thế trận. Nhiều khả năng HLV Mai Đức Chung sẽ xoay tua đội hình hợp lý, vừa đảm bảo mục tiêu vào chung kết, vừa giữ sức cho các trụ cột hướng tới trận tranh HCV.

Nếu không có bất ngờ lớn, bán kết SEA Games 33 nhiều khả năng sẽ tiếp tục là bước chạy đà thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi hậu của bóng đá nữ Việt Nam.

