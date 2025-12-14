Đình Bắc bay cao

Đình Bắc đang là cầu thủ chơi hay nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 tính đến thời điểm này. Sau hai trận đấu, cầu thủ ngươi xứ Nghệ đóng góp và ghi dấu giày vào toàn bộ 4 bàn thắng của đội nhà. Trong bối cảnh hàng công U22 Việt Nam vẫn còn nhiều thời điểm bế tắc, phong độ của Đình Bắc trở thành điểm tựa lớn nhất.

Điều đáng nói, những đóng góp của Đình Bắc không chỉ nằm ở các con số thống kê. Với sự tự tin, khả năng xử lý trong phạm vi hẹp, chọn vị trí và dứt điểm tương đối đa dạng cùng kinh nghiệm thực chiến tích lũy từ V-League lẫn các cấp độ đội tuyển, chân sút này đang được coi là “trái tim” trên hàng công của U22 Việt Nam.

Đình Bắc đang sở hữu phong độ rất cao tại SEA Games 33

Với phong độ hiện tại, Đình Bắc đang được xem là “chìa khóa” để mở ra cánh cửa vào chung kết cũng như giành HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam.

Phải cẩn trọng

Sự nguy hiểm và hiệu quả của Đình Bắc chắc chắn sẽ gây sự chú ý của U22 Philippines ở trận bán kết SEA Games 33. Chưa kể, tại giải U23 Đông Nam Á trước đó, chính Đình Bắc từng ghi bàn vào lưới Philippines, càng khiến anh được đối thủ chăm sóc đặc biệt hơn.

Khi U22 Philippines tập trung phong tỏa, đẩy Đình Bắc ra xa khung thành hoặc cắt đứt mối liên kết giữa với tuyến giữa, U22 Việt Nam sẽ đối mặt với bài toán không hề đơn giản. Thực tế, trong một vài thời điểm ở vòng bảng, khi bị kèm chặt, hàng công của HLV Kim Sang Sik lập tức lúng túng, thiếu phương án tiếp cận khung thành.

Nhưng để an toàn, bắt buộc HLV Kim Sang Sik phải có phương án khi Đình Bắc bị phong toả

Đây là lúc vai trò điều chỉnh của HLV Kim Sang Sik trở nên quan trọng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cần có những phương án dự phòng rõ ràng, từ cách bố trí nhân sự đến điều chỉnh chiến thuật, để giảm sự phụ thuộc vào Đình Bắc.

Việc tạo thêm không gian cho Đình Bắc bằng những mũi tấn công khác, hoặc chủ động thay đổi vị trí, vai trò của tiền đạo này trong trận đấu, là những tính toán cần thiết.

Rất may, HLV Kim Sang Sik đang sở hữu một đội hình đồng đều và không thiếu những cầu thủ có khả năng tạo ra sự đột biến, vấn đề chỉ là khai thác như thế nào mà thôi.

Có thể thấy, Đình Bắc là vũ khí lợi hại, nhưng để giành chiến thắng, U22 Việt Nam cần một kế hoạch tổng thể, linh hoạt. HLV Kim Sang Sik đã biết cách để Đình Bắc tỏa sáng, nhưng cũng cần phải giỏi trong việc "gỡ rối" khi mấu chốt ấy bị vô hiệu hóa. Thành công và có lấy vé chơi trận chung kết SEA Games 33 cùa U22 Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó.

