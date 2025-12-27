Thành tích tuyệt đối, nhưng chưa trọn vẹn dấu ấn

Không thể phủ nhận HLV Kim Sang Sik đã có một năm rất “được việc”. Tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup, U23 đăng quang Đông Nam Á, U22 giành HCV SEA Games, một chuỗi thành tích đủ khiến người hâm mộ phải nhìn ông bằng ánh mắt khác so với những hoài nghi ban đầu.

Tuy nhiên, khi nhìn sâu hơn vào cách các danh hiệu được tạo ra, cảm giác thuyết phục về mặt chuyên môn lại chưa thật sự rõ nét. Trong hai chức vô địch cấp đội tuyển và tấm HCV SEA Games, hình bóng của may mắn, của tinh thần vượt khó nơi các cầu thủ hiện lên đậm nét nhiều hơn là những điều chỉnh chiến thuật mang tính quyết định từ HLV Kim Sang Sik

Bóng đá Việt Nam năm 2025 hoàn hảo về mặt thành tích

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup là ví dụ điển hình: tuyển Việt Nam không vượt trội đối thủ về thế trận, thậm chí có thời điểm bị dồn ép, nhưng vẫn đứng vững nhờ bản lĩnh và khoảnh khắc cá nhân.

Chung kết SEA Games 33 cũng tương tự, U22 Việt Nam không phải tập thể áp đảo về chuyên môn, nhưng chơi với tinh thần khác biệt, lì lợm và quyết tâm hơn để đi tới chiến thắng. Những phẩm chất ấy rất đáng trân trọng, song nó khiến vai trò chiến thuật của HLV Kim Sang Sik vẫn còn là dấu hỏi với giới chuyên môn.

Bài kiểm tra thật sự ở VCK U23 châu Á

Cần khẳng định ngay, VCK U23 châu Á sắp tới mang ý nghĩa lớn hơn một giải đấu thông thường. Với người hâm mộ, thành tích vẫn quan trọng, nhưng điều được chờ đợi hơn là hình ảnh một U23 Việt Nam chơi khác đi: mạch lạc hơn, chủ động hơn và cho thấy dấu ấn của một quá trình chuẩn bị dài hơi, tích lũy kinh nghiệm thực chất chứ không chỉ là thành công trong khu vực.

Đây là sân khấu mà U23 Việt Nam không thể trông chờ vào tinh thần hay may mắn đơn thuần bởi đội bóng áo đỏ đối đầu với U23 Saudi Arabia, Jordan hay Kyrgyzstan – những đội bóng có nền tảng thể lực, chiến thuật và kinh nghiệm quốc tế vượt trội nên mọi hạn chế lập tức phơi bày nếu thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhưng đến VCK U23 châu Á muốn thành công sẽ chờ vào năng lực của HLV Kim Sang Sik

Những trận đấu “dễ thở” ở Đông Nam Á không còn, thay vào đó là áp lực liên tục buộc HLV Kim Sang Sik phải đưa ra lựa chọn, điều chỉnh và đọc trận đấu chính xác.

Đương nhiên, đây cũng chính là lúc HLV Kim Sang Sik cần khẳng định mình. Không phải kết quả tiến xa đến đâu mà bằng cách xây dựng lối chơi rõ ràng, sử dụng con người hợp lý và cho thấy U23 Việt Nam đang đi đúng hướng trên hành trình vươn ra biển lớn.

Nếu làm được điều đó, ngay cả khi kết quả không hoàn hảo, HLV Kim Sang Sik vẫn có được sự thừa nhận thực sự. Nó khác với những danh hiệu trong khu vực, cho tới lúc này, vẫn chưa mang lại trọn vẹn đối với ông thầy người Hàn Quốc.