Theo án phạt được Ban kỷ luật VFF đưa ra, hai cầu thủ Trần Duy Quang và Trương Phú Quý của đội U19 Bê Tông 26 bị phạt tiền 3.750.000 đồng/người và cấm thi đấu đến hết giải U19 Quốc gia 2025/26. Cả hai đều thi đấu không đúng khả năng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF.

Đây được xem là mức kỷ luật cao nhất áp dụng đối với các cầu thủ liên quan, thể hiện mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

Vòng loại giải U19 Quốc gia 2025/26 đang diễn ra.

Ba cầu thủ còn lại của đội U19 Bê Tông 26 gồm Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo và Nguyễn Công Thuận bị phạt tiền 2 triệu đồng và cấm thi đấu 5 trận kế tiếp tại các giải do VFF tổ chức, cũng vì lý do tương tự.

"Đây là một động thái cần thiết và đúng đắn, thể hiện quyết tâm của VFF trong việc loại bỏ các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ sự trong sạch, công bằng và sự phát triển lành mạnh của nền bóng đá nước nhà, đặc biệt là với bóng đá trẻ.

Việc xử lý nghiêm các sai phạm một lần nữa khẳng định thông điệp mà VFF kiên định thực hiện. Điều này được thể hiện rõ qua các quyết định kỷ luật nghiêm khắc tại vòng loại giải U19 Quốc gia 2025/26", thông báo của VFF cho hay.