Lúc 13h00 giờ địa phương (17h00 giờ Việt Nam), U23 Việt Nam đặt chân tới Doha trong chuyến tập huấn ở Qatar chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.

Sau khi tới khách sạn, các cầu thủ nhanh chóng dùng bữa và nghỉ ngơi, trước khi bước vào buổi tập gym hồi phục lúc 18h00 cùng ngày theo giờ địa phương.

U23 Việt Nam đặt chân tới Doha. Ảnh: VFF

Trong những ngày đầu tại Qatar, nhiệm vụ điều chỉnh nhịp sinh học cũng được BHL đặc biệt chú trọng, trong bối cảnh múi giờ Qatar lệch 4 tiếng so với Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik khẳng định tấm HCV SEA Games là bước đệm quan trọng nhưng không phải điểm dừng. “Vô địch Đông Nam Á là thành tích rất tốt ở thời điểm hiện tại, nhưng với sự cố gắng và nỗ lực, các cầu thủ không dừng lại ở đó.

HLV Kim Sang Sik rất tự tin. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam phải tiếp tục thi đấu tốt ở những giải đấu đỉnh cao hơn. Tại VCK U23 châu Á sắp tới ở Saudi Arabia, các đối thủ mạnh hơn rất nhiều, vì vậy chúng tôi cần cải thiện những điểm còn hạn chế thông qua các buổi tập và họp rút kinh nghiệm”, HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Về lực lượng, U23 Việt Nam gặp tổn thất đầu tiên khi cầu thủ Đặng Tuấn Phong bị tái phát chấn thương trước ngày lên đường và buộc phải nghỉ ngơi, điều trị hồi phục. Quân số của U23 Việt Nam trong giai đoạn tập huấn tại Qatar là 24 cầu thủ, sau đó HLV Kim Sang Sik chốt danh sách 23 cầu thủ theo Điều lệ VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: VFF

Ngày 30/12, U23 Việt Nam đấu giao hữu với U23 Syria nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi, trước khi di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1/2026 để chính thức bước vào hành trình tại VCK U23 châu Á 2026.

Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.