Đa năng hơn

Sau ASEAN Cup 2024, một trong những thay đổi được coi đáng chú ý nhất ở tuyển Việt Nam là cách HLV Kim Sang Sik yêu cầu các học trò hoạt động và chơi rộng, đa năng hơn, thay vì cố định một vị trí quen thuộc.

Trong những trận đấu gần đây, Xuân Son không chỉ đứng chờ trong vòng cấm mà thường xuyên lùi sâu kết nối lối chơi, Quang Hải nhiều thời điểm nhận nhiệm vụ điều tiết từ tuyến dưới, Hoàng Đức sẵn sàng dâng cao như một tiền đạo lùi…

Thoạt nhìn, đó là những sự điều chỉnh mang tính tình huống. Nhưng nếu theo dõi đủ lâu, có thể thấy đây là cách làm có chủ đích của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Tuyển Việt Nam không còn đóng đinh vị trí...

HLV Kim Sang Sik không yêu cầu các học trò phải bám chặt vào vị trí xuất phát mà chỉ cần hoàn thành tốt vai trò trong từng thời điểm của trận đấu. Khi cần kiểm soát bóng, tiền đạo có thể lùi xuống, khi cần tạo áp lực, tiền vệ sẵn sàng xâm nhập vòng cấm hay thời điểm chuyển trạng thái phòng ngự hàng công trở thành những người đánh chặn đầu tiên.

Đó là tư duy ngày càng phổ biến của bóng đá hiện đại với vai trò, trách nhiệm trên sân không còn phụ thuộc vào vị trí thi đấu.

Để khó lường hơn

Trong bóng đá hiện đại, sự đa năng không còn là một ưu điểm, mà gần như trở thành yêu cầu bắt buộc. Một đội bóng muốn chơi pressing, chuyển trạng thái nhanh hay kiểm soát không gian hiệu quả cần những cầu thủ đủ khả năng thích nghi với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Đa năng không có nghĩa cầu thủ đá ở đâu cũng được. Ngược lại, mỗi sự thay đổi đều phục vụ cho ý đồ chiến thuật, khi Quang Hải lùi thấp, tuyển Việt Nam có thêm một điểm phát động bóng từ tuyến 2.

... các cầu thủ có nhiều 'vai diễn; hơn nhằm tạo nên sự biến hóa trong đội hình

Hoặc Hoàng Đức dâng cao, hàng thủ đối phương phải đối mặt với thêm một mũi tấn công. Khi Xuân Son rời vòng cấm, đồng nghĩa sẽ kéo theo trung vệ đối phương, mở khoảng trống cho đồng đội khai thác.

Quan trọng hơn, sự đa năng giúp tuyển Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào từng cá nhân. Nếu một vị trí gặp vấn đề, HLV Kim Sang Sik sẽ có nhiều phương án điều chỉnh mà không phải thay đổi cả hệ thống.

Có thể đối thủ sẽ nghiên cứu rất kỹ tuyển Việt Nam trước mỗi trận đấu. Nhưng điều khó nhất không phải nhận diện từng cầu thủ, mà là dự đoán vai trò của Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son hay Hoàng Hên… khi bóng lăn.

Có thể đây là một trong những giá trị lớn nhất mà HLV Kim Sang Sik đang mang đến cho tuyển Việt Nam không chỉ mạnh hơn, mà còn khó lường hơn nhờ sự đa năng của các học trò.