Phát biểu sau trận đấu HLV Kim Sang Sik tỏ ra tiếc nuối: “Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã tới sân theo dõi trận đấu.

Điều kiện thời tiết không tốt dẫn tới mặt sân xấu khiến tuyển Việt Nam không thể triển khai lối chơi đề ra. Tôi rất tiếc khi không thể ghi nhiều bàn thắng, dù tạo ra cơ hội. Dù vậy, tôi vẫn vui vì toàn đội hoàn thành mục tiêu chiến thắng.

Trước trận đấu, chúng tôi đã rèn cho các cầu thủ các bài tập dứt điểm nhằm giúp họ chơi tốt ở 1/3 sân đối phương và chắt chiu cơ hội. Tuy nhiên mặt sân ảnh hưởng lớn đến lối chơi. Các cầu thủ cần làm tốt hơn ở khâu dứt điểm cuối cùng. Ở đợt tập trung tới, chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện điều đó.

HLV Kim Sang Sik tỏ rõ tiếc nuối khi tuyển Việt Nam không thắng đậm Nepal. Ảnh: Hữu Hà

Ở trận hôm nay, toàn đội có nhiều tình huống dứt điểm cầu môn tốt nhưng không có bàn thắng. Đáng tiếc nhất là Tiến Linh, cậu ấy sở hữu bản năng săn bàn, chạy chỗ và dứt điểm tốt nhưng thiếu may mắn, hy vọng sẽ ghi bàn ở trận gặp Lào vào tháng 11 tới”.

“Do được chơi trên sân nhà, Tuyển Việt Nam nắm phần nào lợi thế so với Nepal. Và thực tế, cũng có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng chưa tận dụng tốt, các cầu thủ hơi vội vàng trong khâu xử lí cuối cùng. Bước sang hiệp 2, một vài cầu thủ đuối sức nên chúng tôi không đạt được những gì mình muốn” – HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Chia sẻ lý do sử dụng các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam cho trận đấu gặp Nepal, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định: “Việc tung Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Trung Kiên rồi Đình Bắc, Văn Khang không phải là phần thưởng mà các cầu thủ này đã thể hiện, nỗ lực trong các buổi tập.

Họ cạnh tranh được với những người khác. Và nhờ sự cạnh tranh, chất lượng toàn đội được nâng cao hơn. Tôi nghĩ Hiểu Minh và các cầu thủ khác như Trung Kiên đã chơi tốt trong trận đấu với Nepal.

Trong khi đó trợ lý Salyan Khadgi của Nepal phát biểu: "Trận đấu hôm nay chúng tôi đã chiến đấu kiên cường trước tuyển Việt Nam. Thật không may khi chúng tôi thủng lưới từ bàn phản lưới nhà. Nhưng chúng tôi vẫn thi đấu rất tốt trong hiệp 2".

Nepal có chiến thuật rõ ràng cho trận đấu này, đó là phải phòng ngự chắc chắn. Trong hiệp 2, chúng tôi tạo ra nhiều pha tấn công rõ nét và mạnh lạc. Nếu được thi đấu trên sân nhà ở trận này, mục tiêu của chúng tôi là tấn công chứ không chỉ phòng ngự như hôm nay”.

Highlights Việt Nam 1-0 Nepal (nguồn: VTV):