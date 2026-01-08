"Ngày trước tôi ít để ý chuyện ăn mặc. Chỉ vì HLV cần mặc áo không trùng với màu áo hai đội, nếu không phải khoác thêm áo bib, nên tôi chọn áo đen để tránh trùng.

Nhưng sau đó, tôi nhận ra cứ khi mặc chiếc áo đen này đội hay giành chiến thắng. Tôi nghĩ chiếc áo này mang lại may mắn, thế nên luôn mặc nó. Sắp tới tôi cũng như vậy, đứng trên đường pitch với chiếc áo màu đen hay mặc", HLV Kim Sang Sik nói về chiếc áo mang lại nhiều may mắn cho ông và các đội tuyển Việt Nam.

Chiếc áo màu đen mang lại nhiều may mắn cho HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Ted Trần

Ngoài chiếc áo may mắn, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng lần đầu nói về quả táo mà Đình Bắc ăn sau trận thắng U23 Jordan ngày ra quân VCK U23 châu Á 2026.

"Trận đấu diễn ra lúc 15h30 giờ địa phương nên các cầu thủ phải ăn từ sớm. Vì vậy họ cần bổ sung dinh dưỡng ngay sau trận bằng đồ ăn mà đội cũng như BTC chuẩn bị. Không rõ Đình Bắc đói quá hay sao mà hiệp 2 hơi đuối.

Thành thực mà nói, Đình Bắc chơi quá tốt ở vị trí tiền đạo, vừa khuấy đảo hàng thủ đối phương vừa gây áp lực, hỗ trợ phòng ngự, và tôi mong đợi những màn trình diễn xuất sắc hơn nữa từ cậu ấy", thuyền trưởng U23 Việt Nam nói.

Đánh giá thêm về trận thắng U23 Jordan, nhà cầm quân sinh năm 1976 cho biết: "U23 Việt Nam tới Saudi Arabia với tâm lý đầy hứng khởi, cộng thêm môi trường tập luyện rất tốt nơi đây, các cầu thủ thích ứng rất nhanh, tinh thần cũng hưng phấn để bước vào trận ra quân.

Đình Bắc và các đồng đội có chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan. Ảnh: Ted Trần

Ở trận đấu với U23 Jordan, các cầu thủ của tôi chơi rất tập trung và tránh được những bàn thua có thể xảy ra, giữ vững thế trận trước khi tận dụng triệt để các cơ hội có được để ghi bàn. Nếu để đánh giá, ngoài những lời khen, tôi chấm điểm cao nhất cho các cầu thủ ở hàng phòng ngự".

Ở trận tiếp theo gặp U23 Kyrgyzstan (21h ngày 9/1), ông nói: "Trận đầu tiên chúng tôi có 3 điểm. Đội bóng đang nỗ lực để chuẩn bị thật tốt, hướng tới 3 điểm tiếp theo để mở ra cánh cửa vào vòng trong. Hy vọng người hâm mộ tiếp tục dõi theo, cổ vũ chúng tôi trong hành trình này".