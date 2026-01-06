"U23 Việt Nam có được 2 bàn thắng nhờ tình huống cố định. Ở SEA Games, chúng tôi cũng ghi được nhiều bàn thắng như vậy. Để làm tốt điều này, các cầu thủ phải tập luyện rất nhiều.

Nhờ các cầu thủ tập trung trong cả các buổi tập lẫn trận đấu, U23 Việt Nam mới có chiến thắng xứng đáng trước U23 Jordan. Xin chúc mừng U23 Việt Nam với sự khởi đầu thuận lợi này", HLV Kim Sang Sik phát biểu trong buổi họp báo sau trận thắng U23 Jordan 2-0.

U23 Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi tại giải. Ảnh: Ted Trần

Với 3 điểm trong trận ra quân, U23 Việt Nam mở ra cơ hội đi tiếp vào tứ kết. Dù vậy, HLV Kim Sang Sik nhắc nhở các cầu thủ về sự quan trọng của hồi phục sức lực, tập trung cũng như chuẩn bị tốt nhất cho hai trận kế tiếp tại vòng bảng.

"Trận đấu tiếp theo của chúng tôi là U23 Kyrgyzstan. Ngay sau chiến thắng này, các cầu thủ phải hồi phục và chuẩn bị tốt nhất cho trận thứ 2 tại vòng bảng. Sau đó, dựa vào kết quả trận đó chúng tôi mới có mục tiêu, chuẩn bị cho trận với U23 Saudi Arabia", HLV Kim Sang Sik nói.

HLV Kim Sang Sik và Hiểu Minh ăn mừng với giới truyền thông Việt Nam tác nghiệp tại Saudi Arabia. Ảnh Ted Trần

Về các quyết định thay người trong trận đấu cũng như tình trạng chấn thương của Xuân Bắc, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: "Chấn thương là khó khăn của U23 Việt Nam ở giải đấu lần này. Chúng tôi cần kiểm tra thêm khi đội về khách sạn để biết rõ tình trạng của Xuân Bắc.

Còn ở quyết định thay người, Phi Hoàng và Văn Khang đều hoạt động chăm chỉ nên đuối sức, vì vậy tôi phải thay trung vệ Đức Anh vào đá hậu vệ trái. Dù ở vị trí nào, chúng tôi cũng có người sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn