Gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang Sik không chỉ chuyện lương, thưởng, mà còn là lúc VFF và nhà cầm quân người Hàn Quốc xác lập mục tiêu mới cho tuyển Việt Nam.

Tiền không phải trở ngại lớn nhất

Hợp đồng hiện tại giữa VFF và HLV Kim Sang Sik chỉ còn vài tháng, nhưng đến thời điểm hiện tại, tương lai của nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa được quyết định.

Nhìn lại những gì làm được kể từ khi đến Việt Nam, ông Kim Sang Sik có đủ cơ sở để đàm phán một bản hợp đồng với chế độ đãi ngộ tốt hơn, đặc biệt sau 2 chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp.





Hợp đồng đầu tiên của HLV Kim Sang Sik với bóng đá Việt Nam là thành công

VFF cũng có nhiều lý do để tiếp tục hợp tác với HLV Kim Sang Sik. Ngoài thành tích, sự am hiểu bóng đá Việt Nam, cầu thủ và môi trường làm việc là những lợi thế không dễ tìm thấy ở một nhà cầm quân mới.

Tất nhiên, tiền bạc là một phần quan trọng trong quá trình đàm phán. Nhưng với những gì hai bên đã có được trong thời gian qua, đây chưa hẳn là trở ngại lớn nhất, nếu cùng mong muốn tiếp tục hợp tác.

Điều đáng quan tâm hơn là VFF muốn gì ở HLV Kim Sang Sik trong những năm tới và ngược lại, nhà cầm quân người Hàn Quốc cần những điều kiện nào để đưa tuyển Việt Nam tiến xa hơn.

Bởi sau khi đã khẳng định được vị thế ở Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam cần hướng đến những mục tiêu lớn hơn tại Asian Cup hay vòng loại World Cup 2030.

Nếu chỉ gia hạn hợp đồng để duy trì sự ổn định, tiếp tục chinh phục những danh hiệu khu vực thì có lẽ chưa đủ với kỳ vọng dành cho ông Kim Sang Sik cũng như tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik phải thay đổi

HLV Kim Sang Sik thành công về mặt thành tích, nhưng chưa thể nói tuyển Việt Nam đã có bước tiến tương xứng về chuyên môn dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Lối chơi vẫn thiếu sự ổn định, phụ thuộc khá nhiều vào những cá nhân xuất sắc. Quá trình xây dựng lực lượng kế cận cũng chưa mang lại kết quả như mong đợi, dù ông thầy người Hàn Quốc có không ít cơ hội để làm điều này.





Tuy nhiên, để tái ký hợp đồng, cần HLV Kim Sang Sik nâng tầm tuyển Việt Nam

Nếu tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik cần mạnh dạn hơn trong cách sử dụng con người, đồng thời xây dựng một lối chơi đủ sức cạnh tranh trước những đối thủ ngoài khu vực Đông Nam Á.

Nhưng đòi hỏi sự thay đổi từ mỗi ông Kim Sang Sik là chưa đủ, bởi VFF cũng có phần trách nhiệm của mình.

Muốn tuyển Việt Nam tiến xa ở sân chơi châu lục, VFF cần tính toán lại kế hoạch chuẩn bị, từ việc lựa chọn đối thủ giao hữu, thời gian tập trung đến phối hợp với VPF và các CLB trong việc bố trí lịch thi đấu.

Những khó khăn về nhân sự, thể lực mà tuyển Việt Nam gặp phải trong các đợt tập trung gần đây phần nào cho thấy sự cần thiết của việc thay đổi cách làm.

Không thể đặt mục tiêu cao cho HLV trưởng, nhưng lại thiếu những điều kiện tương xứng để thực hiện. Cũng không thể cứ chờ đến khi thất bại ở sân chơi lớn mới nhìn lại công tác chuẩn bị.

Bởi vậy, nếu ngồi vào bàn đàm phán, ngoài lương thưởng và thời hạn hợp đồng, VFF lẫn HLV Kim Sang Sik cần thống nhất một lộ trình cụ thể, với mục tiêu và trách nhiệm rõ ràng của mỗi bên.

Một bản hợp đồng mới có thể giúp HLV Kim Sang Sik nhận đãi ngộ tốt hơn trước, nhưng điều người hâm mộ chờ đợi là một tuyển Việt Nam chơi bóng ở trình độ cao hơn, đó mới là lý do đáng giá nhất để VFF và HLV Kim Sang Sik tiếp tục đồng hành.