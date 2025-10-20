Kể từ đầu mùa, chiến lược gia Bồ Đào Nha luôn là tâm điểm của sự chú ý, với áp lực sa thải đè nặng lên đôi vai lúc MU không giành được kết quả như ý.

Tuy nhiên, Amorim vừa tạo nên khoảnh khắc lớn nhất trên ghế nóng Quỷ đỏ, với chiến thắng 2-1 ngay tại Anfield, đẩy Liverpool vào cơn khủng hoảng mini thua 4 trận liên tiếp.

Amorim hài lòng với tinh thần chiến đấu của các học trò - Ảnh: SunSport

Ruben Amorim cho biết: "MU gặp may ở những thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, chúng tôi đã chiến đấu để giành mọi quả bóng.

Sang hiệp hai, đôi lúc các cầu thủ mất bình tĩnh. Nhưng điều mấu chốt là tinh thần toàn đội rất cao. Đó là sự khởi đầu của mọi thứ.

Thi thoảng bạn chơi với bóng nhiều hơn, và đôi lúc thi đấu không bóng. Nếu tinh thần mạnh mẽ, MU có thể thắng bất kỳ trận đấu nào."

Harry Maguire - lựa chọn gây tranh cãi trước giờ bóng lăn đã chứng tỏ bản lĩnh, đánh đầu ghi bàn quyết định vào cuối trận đem về 3 điểm quý giá đầu tiên cho MU tại Anfield kể từ năm 2016.

Amorim nói thêm: "Tất nhiên chúng tôi cần vài khoảnh khắc: ghi bàn trước, thủ môn cản phá, một cú sút chạm cột dọc để bất đầu tin rằng mình có thể thắng trận đấu này.

Maguire ghi bàn quyết định cho MU - Ảnh: SunSport

Mọi người sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Bất kỳ tình huống chuyển đổi, khoảnh khắc lên bóng tấn công, các cầu thủ bắt đầu tin rằng họ đủ sức giành 3 điểm".

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng khá thực tế. Ông không tập trung vào kết quả này quá lâu.

"Giờ tôi đang lo cho trận gặp Brighton tuần tới. Bản thân mới chỉ có 1 năm kinh nghiệm nên cần tận hưởng nó. Chiến thắng ở Anfield cũng chỉ đem về 3 điểm và giờ tôi cùng cộng sự sẽ tập trung vào Brighton".