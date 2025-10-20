Trước Fiorentina, đội bóng do người cũ Stefano Pioli dẫn dắt và đang vật lộn ở nhóm cuối bảng Serie A 2025/26, AC Milan có trận đấu vất vả.

Hơn 71.000 khán giả có mặt tại San Siro, tạo nên vẻ huy hoàng quen thuộc trên khán đài, tràn đầy tiếng hát, cờ và biểu ngữ.

Leao bùng nổ với cú đúp. Ảnh: Lega Serie A

Sự cổ vũ ấy đến rất đúng lúc, bởi kỳ tập trung đội tuyển vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề cho Milan: Adrien Rabiot, Pulisic, Nkunku, Estupinan và Loftus-Cheek đều gia nhập danh sách chấn thương.

Vì thế, HLV Max Allegri buộc phải sử dụng sơ đồ 3-5-1-1 với một mình Rafael Leao trên hàng công, trong khi Santi Gimenez là phương án tấn công dự bị duy nhất.

Hiệp 1 diễn ra mà hầu như không có cơ hội nguy hiểm thực sự nào được hai đội tạo ra. Thế trận hoàn toàn tẻ nhạt.

Sau giờ nghỉ, Milan chủ động cầm bóng nhiều hơn, song Fiorentina mới là đội mở tỷ số ở phút 55.

Fagioli tạt bóng vào vòng cấm, Ranieri băng lên, Maignan phán đoán sai quỹ đạo cản phá trúng người đồng đội Gabbia, để Gosens chớp thời cơ ghi bàn sau cú chạm bóng trên vạch vôi.

Ngay lập tức, Allegri đưa Gimenez vào sân để thay đổi lối chơi tấn công cho Rossoneri.

Đến phút 63, San Siro bùng nổ: trung vệ Pavlovic dâng cao thực hiện đường chuyền, Leao xâm nhập trung lộ, đột phá tạo khoảng trống rồi sút xa, bóng đi chìm vào góc xa khuất phục De Gea.

Milan chơi tốt hơn, kiểm soát tuyến giữa với sự chính xác của Luka Modric. Tiền vệ người Croatia di chuyển linh hoạt và tranh chấp bóng thông minh.

Milan vươn lên ngôi đầu Serie A. Ảnh: ACM

Cơ hội khác đến với Milan, khi Samuele Ricci thực hiện đường chuyền ngang, Gimenez dứt điểm tinh tế nhưng De Gea bay người đẩy bóng qua xà ngang.

Phút 82, VAR vào cuộc khi Fabiano Parisi kéo ngã Gimenez thô thiển. Quả phạt đền cho Milan và Rafael Leao dễ dàng đánh lừa De Gea ấn định chiến thắng 2-1 nghiêng về Rossoneri.

Sau kịch tính ở vòng 7 Serie A, khi một loạt đối thủ chính thất bại, Milan trở lại ngôi đầu bảng với 16 điểm. Inter, Napoli và AS Roma ở ngay sau với 1 điểm ít hơn.

Ở vòng đấu tới, Milan gặp Pisa đang đứng chót bảng, trước khi bước vào giai đoạn thi đấu nặng nề.

Ghi bàn:

Milan: Rafael Leao 63’, 86’/phạt đền.

Fiorentina: Gosens 55’.