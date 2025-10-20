Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 7

20/10

19:15

Thể Công Viettel - SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV 360+4

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 8

21/10
02:00

 West Ham - Brentford

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 9

21/10
02:00

 Alaves - Valencia

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 7

21/10
01:45

 Cremonese - Udinese

ON FOOTBALL

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 – VÒNG 26

21/10
00:00

 Degerfors - Halmstads

21/10
00:15

 IFK Goteborg - Mjallby AIF

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 12

21/10
00:00

 Sonderjyske - Fredericia

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 9

21/10
00:00

 Eyupspor - Kasimpasa

HẠNG NHÌ PHÁP 2025/26 – VÒNG 10

21/10
01:45

 Nancy - Amiens

HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10

21/10
01:30

 Cadiz - Burgos

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13

21/10
05:00

 Tigre - Barracas Central

 Deportivo Riestra - Instituto

21/10
07:15

 Atletico Tucuman - San Lorenzo

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 13

21/10
05:00

 Juventude - Bragantino

21/10
05:30

 Vasco da Gama - Fluminense

21/10
07:30

 Santos - Vitoria

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 7

19/10

18:00

PVF-CAND 2-2 Đông Á Thanh Hóa

FPT Play, TV360+9

19/10

18:00

Hải Phòng 3-0 Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, TV360+10

19/10

19:15

CA TP. Hồ Chí Minh 0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, VTV5, HTV thể thao, MyTV, SCTV, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 8

19/10
20:00

 Tottenham 1-2 Aston Villa

K+ SPORT 1

19/10
22:30

 Liverpool 1-2 Manchester Utd

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 9

19/10
19:00

 Elche 0-0 Ath.Bilbao

SCTV 17

19/10
21:15

 Celta Vigo 1-1 Real Sociedad

SCTV 17

19/10
23:30

 Levante 0-3 Rayo Vallecano

SCTV 17

20/10
02:00

 Getafe 0-1 Real Madrid

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 7

19/10
17:30

 Como 2-0 Juventus

ON FOOTBALL

19/10
20:00

 Cagliari 0-2 Bologna

ON FOOTBALL

 Genoa 0-0 Parma

ON SPORTS +

19/10
23:00

 Atalanta 0-0 Lazio

ON FOOTBALL

20/10
01:45

 AC Milan 2-1 Fiorentina

ON SPORTS NEWS

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 7

19/10
20:30

 Freiburg 2-2 Frankfurt

TV 360

19/10
23:30

 St. Pauli 0-3 Hoffenheim

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 8

19/10
20:00

 Lens 2-1 Paris

ON SPORTS NEWS

19/10
22:15

 Lorient 3-3 Brestois

ON SPORTS

 Rennes 2-2 AJ Auxerre

ON SPORTS NEWS

 Toulouse 4-0 Metz

ON SPORTS +

20/10
01:45

 Nantes 0-2 Lille

ON SPORTS NEWS