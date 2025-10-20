Vòng 8 Ngoại hạng Anh 2025/26 chứng kiến sự ‘đổi vận’ của MU, khi đến làm khách ở Anfield đi dễ khó về - không biết mùi thắng kể từ 2016, tức đã 9 năm!

Trung vệ Harry Maguire làm người hùng mang chiến thắng về cho MU ngay tại Anfield. Ảnh: X Harry Maguire

Điều đáng kể, chiến thắng của đoàn quân Ruben Amorim đến trong bối cảnh họ vẫn bị nghi ngờ lớn bởi kết quả kém từ đầu mùa.

Nhưng trong một ngày mà có vận may song hành, trong khi Liverpool thì không, MU đã thực sự phá được ‘dớp’ tại Anfield, giành trận thắng 2-1 đáng giá.

Niềm vui đến rất sớm với đội khách, với Mbeumo mở tỷ số ngay phút thứ 2. Đến phút 78, Gakpo gỡ hòa cho chủ nhà Liverpool, nhưng trung vệ Harry Maguire được định làm người hùng của Quỷ đỏ – đánh đầu lập đại công ở phút 84.

Không chỉ lần đầu thắng ở Anfield sau 9 năm, việc đả bại Liverpool còn đánh dấu sự đổi thay khác – lần đầu MU thắng 2 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh dưới thời Ruben Amorim.

Sau tiếng còi mãn cuộc, vị thuyền trưởng người Bồ chia sẻ “chiến thắng trước Liverpool là lớn nhất và tuyệt vời nhất kể trên cương vị thuyền trưởng MU”.

Ruben Amorim mới lần đầu cùng MU thắng 2 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: MUFC

Ruben Amorim cũng chỉ ra bí quyết MU đả bại các nhà đương kim giữ cúp: xuất sắc trong các tình huống cố định và chặn bóng tốt ngay từ đầu, với sự có mặt của những cầu thủ kinh nghiệm.

“Đây là chiến thắng lớn nhất của tôi kể từ khi dẫn dắt MU. Nó có ý nghĩa rất lớn vào hôm nay, nhưng ngày mai sẽ không còn mấy ý nghĩa nữa.

MU đã chiến đấu để giành mọi quả bóng. Hiệp 2 chúng tôi hơi thiếu điềm tĩnh một chút nhưng tinh thần chiến đấu còn đó và đó là điều quan trọng nhất. Một khi bạn có ý chí, bạn có thể giành chiến thắng trong bất cứ trận đấu nào”.

Khi được hỏi về bí quyết giúp MU vượt ải ở Anfield, Amorim cho biết: “Chúng tôi chỉ xem trận đấu và hiểu được tầm quan trọng của các tình huống cố định. Vì thế, những cầu thủ có kinh nghiệm hơn sẽ vào sân ngay từ đầu.

Mỗi khi thi đấu ở đẳng cấp như thế này, nếu bạn ngăn chặn bóng tốt ngay từ đầu có thể cảm nhận được sự xoay chuyển của hàng thủ. Một chiến thắng xứng đáng cho MU”.

Nhà cầm quân 40 tuổi chia sẻ thêm: “Chiến thắng giúp chúng tôi tự tin hơn và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Hôm nay là một ngày tốt lành, tôi sẽ tận hưởng trận đấu này, nhưng giờ tôi bận tậm về cuộc so tài với Brighton…”.