“Rõ ràng trận đấu hôm nay tuyển Việt Nam thể hiện chưa tốt. Đội bạn xuống sức nhiều ở hiệp hai, nhưng chúng tôi không tận dụng tốt các cơ hội. Chúng tôi chỉ sơ xuất một chút, mất tập trung là bị thua”, HLV Mai Đức Chung đánh giá về trận thua 0-1 của tuyển nữ Việt Nam trước Đài Loan (TQ), lượt trận thứ 2 bảng C, VCK Asian Cup nữ 2026.

HLV Mai Đức Chung nói rõ lý do thua trận. Ảnh: VFF

Về nguyên nhân thất bại, HLV Mai Đức Chung nói: "Thứ nhất, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng lớn đến thể lực các cầu thủ. Thứ hai, chúng tôi mất bình tĩnh, một số thời điểm không giữ được sự tập trung, dẫn đến khả năng phối hợp không tốt, chuyền chưa chính xác. Đây là những yếu tố khiến đội gặp khó khăn trong trận đấu”.

“Trong hiệp hai, tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, do điểm rơi bóng chưa chính xác và sự phối hợp chưa ăn ý, các pha tấn công không đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, các cầu thủ Thanh Nhã, Vạn Sự, Dương Thị Vân bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng, thể lực giảm sút, dẫn đến tình trạng xuống sức rõ rệt”, ông Chung nói thêm.

Thanh Nhã cùng các đồng đội xuống sức vì thời tiết nắng nóng. Ảnh: VFF

Ở trận cuối, tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ rất mạnh là Nhật Bản vào ngày 10/8. Đánh giá về cơ hội đi tiếp, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Hiện tại, rất khó để tính toán chính xác vì còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng. Chúng tôi cố gắng từng trận một, như đã nói từ đầu giải. Không thể trông chờ các yếu tố bên ngoài, mà phải nỗ lực chính mình”.