"Tuyển nữ Việt Nam rất xứng đáng vào đến trận chung kết. Đây là trận đấu cuối cùng ở SEA Games, chúng tôi phải hết sức cố gắng. Mặc dù Philippines rất mạnh, tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng hết sức giành chiến thắng.

Chúng tôi rất tôn trọng đội Philippines. Họ thắng được Thái Lan rất can đảm và ngoạn mục để vào đến trận chung kết. Tôi biết Philippines có thể lực và tầm vóc hơn Việt Nam rất nhiều. Chúng tôi cố gắng khắc phục những điểm yếu của mình trong những lần đối đầu với Philippines. Toàn đội nỗ lực thi đấu tốt và cống hiến một trận cầu đẹp mắt", HLV Mai Đức Chung phát biểu trong buổi họp báo trước trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gặp Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam tự tin bảo vệ HCV SEA Games.

Thủ thành Kim Thanh thể hiện quyết tâm cao: "Tuyển nữ Việt Nam tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện đề ra. Đội có thể chơi bóng ngắn, bóng nhỏ, đập tường và chọc khe. Hy vọng đội tuyển nỗ lực 100% công sức, quyết tâm bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games".

Bên kia chiến tuyến, HLV Mark Torcaso của Philippines cho biết trận chung kết rất quyết liệt và có chuyên môn cao: "Tôi rất hào hứng khi có mặt tại đây để chơi trận cuối cùng gặp Việt Nam. Chúng tôi dành rất nhiều sự tôn trọng với đối thủ. Philippines chơi với phong độ tốt nhất. Tôi nghĩ đội thể hiện điều đó qua nhiều trận đấu vừa rồi. Philippines chuẩn bị chiến thuật cho trận chung kết, mong chờ được gặp Việt Nam và hào hứng tranh tấm HCV SEA Games".

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Philippines diễn ra vào lúc 19h30 ngày 17/12 tại Chonburi, Thái Lan.

